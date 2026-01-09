https://1prime.ru/20260109/samolet-866336940.html
Шереметьево предупредило о задержках в обработке багажа
Шереметьево предупредило о задержках в обработке багажа
https://cdnn.1prime.ru/img/82849/82/828498220_0:136:3201:1937_1920x0_80_0_0_82e47fe17e4e178e67a8d9c76ab90f70.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" предупредил о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды, сообщили в воздушной гавани. "Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада", - говорится в сообщении. Уточняется, что службы аэропорта и авиакомпаний делают всё возможное для создания удобств для пассажиров в тяжелых метеоусловиях. Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА новости, что около 40% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов.
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Шереметьево
