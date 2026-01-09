Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шереметьево предупредило о задержках в обработке багажа - 09.01.2026
Шереметьево предупредило о задержках в обработке багажа
бизнес
россия
аэропорт шереметьево
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" предупредил о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды, сообщили в воздушной гавани. "Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада", - говорится в сообщении. Уточняется, что службы аэропорта и авиакомпаний делают всё возможное для создания удобств для пассажиров в тяжелых метеоусловиях. Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА новости, что около 40% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов.
бизнес, россия, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Шереметьево
20:14 09.01.2026
 
Шереметьево предупредило о задержках в обработке багажа

Шереметьево предупредил о задержках в обработке и выдаче багажа

Терминал "D" аэропорта Шереметьево
Терминал D аэропорта Шереметьево
Терминал "D" аэропорта Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" предупредил о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды, сообщили в воздушной гавани.
"Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада", - говорится в сообщении.
Уточняется, что службы аэропорта и авиакомпаний делают всё возможное для создания удобств для пассажиров в тяжелых метеоусловиях.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА новости, что около 40% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов.
Пассажир ожидает вылета в аэропорту Внуково
В аэропортах московского региона отменили 28 рейсов
