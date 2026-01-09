https://1prime.ru/20260109/samolet-866338620.html
Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержкой багажа в Шереметьево
2026-01-09T21:21+0300
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа в московском аэропорту "Шереметьево", причиной сбоев стали экстремальные погодные условия, сообщили в ведомстве. "Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в аэропорту "Шереметьево"... По предварительной информации, причиной сбоев в работе системы выдачи багажа стали экстремальные погодные условия, повлиявшие на регулярность выполнения рейсов и логистические процессы в аэропорту", - говорится в сообщении. Сейчас в "Шереметьево" ведется работа по ликвидации последствий сбоев и восстановления штатного режима функционирования системы выдачи багажа. Инспекторы Ространснадзора продолжают находиться на месте и осуществляют контроль за соблюдением прав пассажиров.
