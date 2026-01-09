Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Тамбов ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
21:56 09.01.2026
 
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Самолет Airbus A320. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Тамбов ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
