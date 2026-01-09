https://1prime.ru/20260109/samolet-866339795.html

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

2026-01-09T21:56+0300

бизнес

россия

росавиация

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Тамбов ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

