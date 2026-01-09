https://1prime.ru/20260109/samolet-866339795.html
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения - 09.01.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T21:56+0300
2026-01-09T21:56+0300
2026-01-09T21:56+0300
бизнес
россия
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861904398_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_661f1100a6fe051bfba536789aeb63a7.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Тамбов ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260109/samolet-866338620.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861904398_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_8433295249e4dbe81d44b8b0383aa3a0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов