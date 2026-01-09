https://1prime.ru/20260109/sanktsii-866326809.html

Санкции США против России продолжатся при любой погоде, считает Медведев

россия

сша

рф

дмитрий медведев

дональд трамп

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Санкционная политика США в отношении России продолжится при любой погоде, тут нет никаких иллюзий, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, однако надеется, что использовать его не придется. "Санкции против России, о которых объявил Трамп и которые он "надеется не использовать". Тут все ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

