Санкции США против России продолжатся при любой погоде, считает Медведев
2026-01-09T12:15+0300
россия
сша
рф
дмитрий медведев
дональд трамп
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Санкционная политика США в отношении России продолжится при любой погоде, тут нет никаких иллюзий, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, однако надеется, что использовать его не придется. "Санкции против России, о которых объявил Трамп и которые он "надеется не использовать". Тут все ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
