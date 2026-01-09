Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09.01.2026, ПРАЙМ
Санкции США против России продолжатся при любой погоде, считает Медведев
россия
сша
рф
дмитрий медведев
дональд трамп
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Санкционная политика США в отношении России продолжится при любой погоде, тут нет никаких иллюзий, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, однако надеется, что использовать его не придется. "Санкции против России, о которых объявил Трамп и которые он "надеется не использовать". Тут все ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
россия, сша, рф, дмитрий медведев, дональд трамп
РОССИЯ, США, РФ, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
12:15 09.01.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Санкционная политика США в отношении России продолжится при любой погоде, тут нет никаких иллюзий, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, однако надеется, что использовать его не придется.
"Санкции против России, о которых объявил Трамп и которые он "надеется не использовать". Тут все ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
 
