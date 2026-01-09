"Сбер" предупредил россиян об угрозе дипфейков

https://1prime.ru/20260109/sber-866322560.html

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. "Сбер" ежедневно выявляет тысячи аккаунтов с дипфейками публичных личностей, а также руководителей компаний для рассылки по их сотрудникам - эта схема называется "фейк-босс", рассказал в интервью с РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Я сторонник более жестких мер в тех случаях, которые касаются дипфейков. Необходимо вводить уголовную ответственность за их создание и использование для обмана по корыстным или политическим мотивам. Например, "Сбер" ежедневно выявляет тысячи аккаунтов в том числе с дипфейками публичных личностей. Часто подделываются видео и аудио руководителей для рассылки по их сотрудникам – это схема "фейк-босс"", - сказал он. Зампред также отметил, что хотя в общей массе сейчас только 5% мошенничеств в России с использованием таких цифровых подделок, очевидно, что процент будет быстро расти – это новое оружие злоумышленников. "Дипфейки еще сыграют с россиянами злую шутку, если уже сегодня государство и бизнес не начнут предпринимать меры защиты как с технологической точки зрения, так и с законодательной", - предостерег Кузнецов.

