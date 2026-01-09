Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговая сделка Китая и США может быть жизнеспособной, заявили в РАН - 09.01.2026, ПРАЙМ
Торговая сделка Китая и США может быть жизнеспособной, заявили в РАН
Торговая сделка Китая и США может быть жизнеспособной, заявили в РАН - 09.01.2026, ПРАЙМ
Торговая сделка Китая и США может быть жизнеспособной, заявили в РАН
Торговая сделка Китая и США имеет шансы оказаться жизнеспособной и действовать в течение 2026 года, говорится в докладе Института мировой экономики и... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T03:04+0300
2026-01-09T03:47+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
сша
кнр
дональд трамп
си цзиньпин
имэмо
ран
ПЕКИН, 9 янв – ПРАЙМ. Торговая сделка Китая и США имеет шансы оказаться жизнеспособной и действовать в течение 2026 года, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "После уже состоявшегося обмена с Китаем болезненными взаимными экономическими ударами США вряд ли станут механически повторять этот опыт в 2026 году. Заключенная в октябре 2025 года китайско-американская торговая сделка имеет шансы оказаться жизнеспособной и действовать в течение года", - отмечают авторы доклада. Подчеркивается, что это позволит стабилизировать отношения между Пекином и Вашингтоном, сделать их более предсказуемыми. "Китайская сторона заинтересована в том, чтобы сосредоточить внимание на планах внутреннего экономического развития, не отвлекаясь на решение внезапно создаваемых администрацией Дональда Трампа конфликтных ситуаций", - добавили в ИМЭМО РАН. В конце октября 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
россия, мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, имэмо, ран
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, ИМЭМО, РАН
03:04 09.01.2026 (обновлено: 03:47 09.01.2026)
 
Торговая сделка Китая и США может быть жизнеспособной, заявили в РАН

РИА Новости: в РАН заявили, что торговая сделка Китая и США может быть жизнеспособной

ПЕКИН, 9 янв – ПРАЙМ. Торговая сделка Китая и США имеет шансы оказаться жизнеспособной и действовать в течение 2026 года, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"После уже состоявшегося обмена с Китаем болезненными взаимными экономическими ударами США вряд ли станут механически повторять этот опыт в 2026 году. Заключенная в октябре 2025 года китайско-американская торговая сделка имеет шансы оказаться жизнеспособной и действовать в течение года", - отмечают авторы доклада.
Подчеркивается, что это позволит стабилизировать отношения между Пекином и Вашингтоном, сделать их более предсказуемыми.
"Китайская сторона заинтересована в том, чтобы сосредоточить внимание на планах внутреннего экономического развития, не отвлекаясь на решение внезапно создаваемых администрацией Дональда Трампа конфликтных ситуаций", - добавили в ИМЭМО РАН.
В конце октября 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙСШАКНРДональд ТрампСи ЦзиньпинИМЭМОРАН
 
 
