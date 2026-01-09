https://1prime.ru/20260109/sdelka-866316227.html
Торговая сделка Китая и США может быть жизнеспособной, заявили в РАН
Торговая сделка Китая и США может быть жизнеспособной, заявили в РАН - 09.01.2026, ПРАЙМ
Торговая сделка Китая и США может быть жизнеспособной, заявили в РАН
Торговая сделка Китая и США имеет шансы оказаться жизнеспособной и действовать в течение 2026 года, говорится в докладе Института мировой экономики и... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T03:04+0300
2026-01-09T03:04+0300
2026-01-09T03:47+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
сша
кнр
дональд трамп
си цзиньпин
имэмо
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866316227.jpg?1767919626
ПЕКИН, 9 янв – ПРАЙМ. Торговая сделка Китая и США имеет шансы оказаться жизнеспособной и действовать в течение 2026 года, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "После уже состоявшегося обмена с Китаем болезненными взаимными экономическими ударами США вряд ли станут механически повторять этот опыт в 2026 году. Заключенная в октябре 2025 года китайско-американская торговая сделка имеет шансы оказаться жизнеспособной и действовать в течение года", - отмечают авторы доклада. Подчеркивается, что это позволит стабилизировать отношения между Пекином и Вашингтоном, сделать их более предсказуемыми. "Китайская сторона заинтересована в том, чтобы сосредоточить внимание на планах внутреннего экономического развития, не отвлекаясь на решение внезапно создаваемых администрацией Дональда Трампа конфликтных ситуаций", - добавили в ИМЭМО РАН. В конце октября 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, имэмо, ран
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, ИМЭМО, РАН
Торговая сделка Китая и США может быть жизнеспособной, заявили в РАН
РИА Новости: в РАН заявили, что торговая сделка Китая и США может быть жизнеспособной
ПЕКИН, 9 янв – ПРАЙМ. Торговая сделка Китая и США имеет шансы оказаться жизнеспособной и действовать в течение 2026 года, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"После уже состоявшегося обмена с Китаем болезненными взаимными экономическими ударами США вряд ли станут механически повторять этот опыт в 2026 году. Заключенная в октябре 2025 года китайско-американская торговая сделка имеет шансы оказаться жизнеспособной и действовать в течение года", - отмечают авторы доклада.
Подчеркивается, что это позволит стабилизировать отношения между Пекином и Вашингтоном, сделать их более предсказуемыми.
"Китайская сторона заинтересована в том, чтобы сосредоточить внимание на планах внутреннего экономического развития, не отвлекаясь на решение внезапно создаваемых администрацией Дональда Трампа конфликтных ситуаций", - добавили в ИМЭМО РАН.
В конце октября 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.