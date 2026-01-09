https://1prime.ru/20260109/shtraf-866324613.html

В России усилят ответственность за нарушение правил перевозки детей

бизнес

общество

россия

рф

МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Административная ответственность за нарушение правил безопасности при перевозке детей усилена с 9 января 2026 года, сообщается на сайте Госавтоинспекции России. "Сегодня вступают в силу положения Федерального закона от 29 декабря 2025 года № 525-ФЗ "О внесении изменений в статью 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Указанным Федеральным законом усиливается административная ответственность за нарушения правил безопасности при перевозке детей", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ, в частности, с сегодняшнего дня нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей, ранее размер данного штрафа составлял 3 тысячи рублей. Как добавили в ГАИ, увеличился размер штрафа и для должностных лиц – с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, а также на юрлиц – со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. "Необходимо отметить, что те перевозчики, кто осуществляет данную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, как и прежде несут административную ответственность наравне с юридическими лицами", - добавили в ведомстве. Кроме того, в ведомстве добавили, что физлица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", совершающие административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ, несут ответственность как должностные лица в случае, если такое правонарушение совершено в процессе осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. "Учитывая, что рассматриваемый Федеральный закон подписан Президентом Российской Федерации 29 декабря 2025 года и в тот же день официально опубликован, все указанные изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, то есть сегодня – 9 января 2026 года", - заключили в ГАИ.

