https://1prime.ru/20260109/shtraf-866331897.html
В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте
В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте - 09.01.2026, ПРАЙМ
В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте
Размер штрафа за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты в городском транспорте увеличили в Москве до 5 тысяч рублей, сообщил... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T17:10+0300
2026-01-09T17:10+0300
2026-01-09T17:10+0300
бизнес
общество
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862580382_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_590067dec4a324c6a92e23b28675fa42.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Размер штрафа за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты в городском транспорте увеличили в Москве до 5 тысяч рублей, сообщил департамент транспорта столицы. Комиссия Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в декабре 2025 года предложила увеличить штраф за безбилетный проезд на наземном общественном транспорте Москвы с 2 до 5 тысяч рублей. Соответствующее решение тогда же приняли на пленарном заседании Московской городской думы, а затем закон подписал мэр столицы Сергей Собянин. "Штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты для оплаты проезда теперь составляет 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. Ведомство подчеркнуло, что оплата проезда - вклад в развитие городской транспортной системы, включая расширение маршрутной сети, обновление подвижного состава и внедрение новых пассажирских сервисов. Кроме того, оплаченный проезд гарантирует получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации, уточнил дептранс. Департамент транспорта напомнил пассажирам о необходимости оплачивать поездку при входе в наземный транспорт, заранее пополнять проездные билеты и дожидаться подтверждения оплаты на валидаторе.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862580382_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_40982d4a933d0f203165579e0a89d0f0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, москва, сергей собянин
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте
В Москве штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте увеличили до 5 тыс рублей
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ.
Размер штрафа за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты в городском транспорте увеличили в Москве до 5 тысяч рублей, сообщил
департамент транспорта столицы.
Комиссия Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в декабре 2025 года предложила увеличить штраф за безбилетный проезд на наземном общественном транспорте Москвы
с 2 до 5 тысяч рублей. Соответствующее решение тогда же приняли на пленарном заседании Московской городской думы, а затем закон подписал мэр столицы Сергей Собянин
.
"Штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты для оплаты проезда теперь составляет 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Ведомство подчеркнуло, что оплата проезда - вклад в развитие городской транспортной системы, включая расширение маршрутной сети, обновление подвижного состава и внедрение новых пассажирских сервисов. Кроме того, оплаченный проезд гарантирует получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации, уточнил дептранс.
Департамент транспорта напомнил пассажирам о необходимости оплачивать поездку при входе в наземный транспорт, заранее пополнять проездные билеты и дожидаться подтверждения оплаты на валидаторе.