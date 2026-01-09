https://1prime.ru/20260109/shtraf-866331897.html

В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Размер штрафа за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты в городском транспорте увеличили в Москве до 5 тысяч рублей, сообщил департамент транспорта столицы. Комиссия Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в декабре 2025 года предложила увеличить штраф за безбилетный проезд на наземном общественном транспорте Москвы с 2 до 5 тысяч рублей. Соответствующее решение тогда же приняли на пленарном заседании Московской городской думы, а затем закон подписал мэр столицы Сергей Собянин. "Штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты для оплаты проезда теперь составляет 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. Ведомство подчеркнуло, что оплата проезда - вклад в развитие городской транспортной системы, включая расширение маршрутной сети, обновление подвижного состава и внедрение новых пассажирских сервисов. Кроме того, оплаченный проезд гарантирует получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации, уточнил дептранс. Департамент транспорта напомнил пассажирам о необходимости оплачивать поездку при входе в наземный транспорт, заранее пополнять проездные билеты и дожидаться подтверждения оплаты на валидаторе.

