Демократы призвали Apple и Google удалить X и Grok из своих магазинов

2026-01-09T20:33+0300

ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Сенаторы-демократы США Рон Уайден, Эд Марки и Бен Рэй Лухан обратились к компаниям Apple и Google с призывом удалить из магазинов приложений сервисы X и Grok, принадлежащие американскому предпринимателю Илону Маску, после сообщений о массовом создании с их помощью сексуализированных изображений реальных людей без их согласия, сообщил в пятницу телеканал NBC. По данным канала, в открытом письме, адресованном главам Apple и Google, сенаторы указали, что инструменты искусственного интеллекта Grok использовались для генерации откровенных дипфейков, в том числе с участием женщин и детей. "Пользователи X применяли инструмент Grok для масштабного создания несогласованных сексуализированных изображений реальных частных лиц", - говорится в письме законодателей, которое привел телеканал. По сведениям канала, спустя несколько часов после обращения сенаторов платформа X изменила настройки работы Grok, ограничив генерацию изображений платными подписчиками и сузив виды создаваемого контента. Однако, как отметили законодатели, на отдельном сайте и в приложении Grok возможность создания подобных изображений по-прежнему сохраняется, добавил телеканал. "Все изменения X сводятся лишь к тому, что часть пользователей теперь должна платить за возможность создавать отвратительные изображения, в то время как Маск получает прибыль от эксплуатации и насилия над детьми", - заявил Уайден в комментарии каналу. По информации телеканала, сенаторы подчеркнули, что правила App Store и Google Play запрещают приложения, допускающие создание сексуализированных изображений людей без их согласия, и призвали компании удалить сервисы до устранения нарушений. В противном случае, по их словам, это противоречит заявлениям Apple и Google о безопасности их платформ, заключил канал. Компания xAI занимается разработкой Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.

