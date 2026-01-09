https://1prime.ru/20260109/snegopad-866324074.html

В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада

В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада - 09.01.2026, ПРАЙМ

В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада

Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T09:48+0300

2026-01-09T09:48+0300

2026-01-09T09:48+0300

москва

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83657/55/836575555_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28a261f8ced25b170540f22691d6a057.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. "Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного снегопада", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В комплексе отметили, что в 00.00 службы приступили к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге в непогоду: строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавляется в сообщении.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, россия, бизнес