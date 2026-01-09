Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/snegopad-866324074.html
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада - 09.01.2026, ПРАЙМ
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T09:48+0300
2026-01-09T09:48+0300
москва
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83657/55/836575555_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28a261f8ced25b170540f22691d6a057.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. "Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного снегопада", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В комплексе отметили, что в 00.00 службы приступили к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге в непогоду: строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавляется в сообщении.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83657/55/836575555_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_40d7393cf03b3a711c7ed086ff9fec4a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, россия, бизнес
МОСКВА, РОССИЯ, Бизнес
09:48 09.01.2026
 
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада

Московские городские службы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Снег в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного снегопада", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В комплексе отметили, что в 00.00 службы приступили к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров.
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге в непогоду: строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавляется в сообщении.
 
МОСКВАРОССИЯБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала