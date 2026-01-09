https://1prime.ru/20260109/snegopad-866324074.html
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
2026-01-09T09:48+0300
москва
россия
бизнес
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. "Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного снегопада", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В комплексе отметили, что в 00.00 службы приступили к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге в непогоду: строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавляется в сообщении.
москва
