США сократили экспорт пива в ЕС

США сократили экспорт пива в ЕС - 09.01.2026, ПРАЙМ

США сократили экспорт пива в ЕС

США в октябре 2025 года в 1,7 раза сократили экспорт пива в ЕС по сравнению с показателями сентября, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T01:40+0300

2026-01-09T01:40+0300

2026-01-09T02:10+0300

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года в 1,7 раза сократили экспорт пива в ЕС по сравнению с показателями сентября, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику. В октябре отгрузки снизились до 741,7 тысячи долларов. При этом минимальный объем за неполный 2025 год был зафиксирован в январе - тогда поставки составляли всего 621 тысячу долларов. Европа при этом не входят в числе крупнейших импортеров американского пива - в октябре на ЕС пришлось всего 2,5% отгрузок.

2026

