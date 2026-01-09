Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США сократили экспорт пива в ЕС - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260109/ssha-866315652.html
США сократили экспорт пива в ЕС
США сократили экспорт пива в ЕС - 09.01.2026, ПРАЙМ
США сократили экспорт пива в ЕС
США в октябре 2025 года в 1,7 раза сократили экспорт пива в ЕС по сравнению с показателями сентября, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T01:40+0300
2026-01-09T02:10+0300
экономика
энергетика
мировая экономика
сша
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866315652.jpg?1767913825
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года в 1,7 раза сократили экспорт пива в ЕС по сравнению с показателями сентября, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику. В октябре отгрузки снизились до 741,7 тысячи долларов. При этом минимальный объем за неполный 2025 год был зафиксирован в январе - тогда поставки составляли всего 621 тысячу долларов. Европа при этом не входят в числу крупнейших импортеров американского пива - в октябре на ЕС пришлось всего 2,5% отгрузок.
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, европа, ес
Экономика, Энергетика, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, ЕС
01:40 09.01.2026 (обновлено: 02:10 09.01.2026)
 
США сократили экспорт пива в ЕС

США в октябре в 1,7 раза сократили экспорт пива в ЕС

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года в 1,7 раза сократили экспорт пива в ЕС по сравнению с показателями сентября, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику.
В октябре отгрузки снизились до 741,7 тысячи долларов. При этом минимальный объем за неполный 2025 год был зафиксирован в январе - тогда поставки составляли всего 621 тысячу долларов.
Европа при этом не входят в числу крупнейших импортеров американского пива - в октябре на ЕС пришлось всего 2,5% отгрузок.
 
ЭкономикаЭнергетикаМировая экономикаСШАЕВРОПАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала