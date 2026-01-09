https://1prime.ru/20260109/ssha-866315652.html
США сократили экспорт пива в ЕС
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года в 1,7 раза сократили экспорт пива в ЕС по сравнению с показателями сентября, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику. В октябре отгрузки снизились до 741,7 тысячи долларов. При этом минимальный объем за неполный 2025 год был зафиксирован в январе - тогда поставки составляли всего 621 тысячу долларов. Европа при этом не входят в числу крупнейших импортеров американского пива - в октябре на ЕС пришлось всего 2,5% отгрузок.
