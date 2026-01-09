https://1prime.ru/20260109/ssha-866318845.html

США увеличили импорт российских сладостей

США в январе-октябре 2025 года увеличили импорт российских сладостей до максимальной с 2021 года суммы за отчетный период, подсчитало РИА Новости на основе... | 09.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. США в январе-октябре 2025 года увеличили импорт российских сладостей до максимальной с 2021 года суммы за отчетный период, подсчитало РИА Новости на основе данных американской статслужбы. Так, за десять месяцев американские компании закупили карамель, шоколад и выпечку из России на 5 миллионов долларов. Поставки выросли на 13% в годовом выражении, и уже более чем вдвое - с 2023 года. Согласно расчетам, это максимум за десять месяцев с 2021 года. Больше всего из российских сладостей США покупают выпечку – за десять месяцев импорт увеличился на 23% в годовом выражении, до 2,1 миллиона долларов. Кроме того, американцы резко нарастили ввоз карамели – в 1,6 раза, до 1,1 миллиона долларов за год. При этом поставки российского шоколада за десять месяцев сократились в годовом выражении – на 10%, до 1,9 миллиона долларов. Несмотря на снижение общей суммы "шоколадных" закупок, стоит отметить, что в октябре Россия поставила в США сладости сразу на 392,7 тысячи долларов. Это на 27% выше по сравнению с предыдущим месяцем и, согласно расчетам, максимальная месячная сумма с января 2022 года, когда американцы ввезли шоколад на 460,6 тысячи долларов.

