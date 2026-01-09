Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс потребительских настроений в США в январе вырос до 54 пунктов - 09.01.2026
Индекс потребительских настроений в США в январе вырос до 54 пунктов
Индекс потребительских настроений в США в январе вырос до 54 пунктов - 09.01.2026, ПРАЙМ
Индекс потребительских настроений в США в январе вырос до 54 пунктов
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T18:12+0300
2026-01-09T18:13+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в январе вырос до 54 пунктов с уровня декабря в 52,9 пункта, сообщается на сайте университета.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, предполагали повышение показателя до 54,6 пункта.Индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, вырос до 52,4 пункта с 50,4 пункта в декабре, индекс экономических ожиданий поднялся до 55 пунктов с 54,6 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
сша
мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
18:12 09.01.2026 (обновлено: 18:13 09.01.2026)
 
Индекс потребительских настроений в США в январе вырос до 54 пунктов

Индекс потребительских настроений в США в январе вырос до 54 пунктов

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в январе вырос до 54 пунктов с уровня декабря в 52,9 пункта, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, предполагали повышение показателя до 54,6 пункта.
Индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, вырос до 52,4 пункта с 50,4 пункта в декабре, индекс экономических ожиданий поднялся до 55 пунктов с 54,6 пункта месяцем ранее.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
Мировая экономика, США
 
 
Заголовок открываемого материала