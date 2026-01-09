https://1prime.ru/20260109/ssha-866332845.html

Индекс потребительских настроений в США в январе вырос до 54 пунктов

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в январе вырос до 54 пунктов с уровня декабря в 52,9 пункта, сообщается на сайте университета.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, предполагали повышение показателя до 54,6 пункта.Индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, вырос до 52,4 пункта с 50,4 пункта в декабре, индекс экономических ожиданий поднялся до 55 пунктов с 54,6 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.

