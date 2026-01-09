Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аргентина полностью выплатила долг по валютному свопу с США - 09.01.2026
Аргентина полностью выплатила долг по валютному свопу с США
Аргентина полностью выплатила долг по валютному свопу с США - 09.01.2026, ПРАЙМ
Аргентина полностью выплатила долг по валютному свопу с США
Аргентина полностью погасила свой долг по сделке о валютном свопе с Соединенными Штатами, заявил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T18:16+0300
2026-01-09T18:16+0300
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Аргентина полностью погасила свой долг по сделке о валютном свопе с Соединенными Штатами, заявил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент. "Я рад сообщить, что Аргентина, отражая свое укрепившееся финансовое положение, быстро и в полном объеме погасила свой ограниченный кредит по обменному механизму с Соединенными Штатами. Таким образом, в настоящее время в Валютном стабилизационном фонде не осталось ни одного песо", - написал глава минфина в соцсети X. Он также отметил, что президент Аргентины Хавьер Милей обеспечил стране возвращение на финансовые рынки. "В наших очевидных интересах определить курс развития Латинской Америки, создать сильную и стабильную Аргентину, которая поможет укрепить процветание Западного полушария", - добавил министр. В начале октября Бессент заявлял, что США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и завершили работу над соглашением о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов. В ноябре газета Financial Times писала, что США изъяли из своих резервов в Международном валютном фонде около 900 миллионов долларов для оказания Аргентине помощи. Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что американские банки стремились к получению дополнительных гарантий при кредитовании "фактически обанкротившейся" Аргентины.
18:16 09.01.2026
 
Аргентина полностью выплатила долг по валютному свопу с США

Бессент: Аргентина полностью выплатила долг по валютному свопу с США

Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки
17:48
 
