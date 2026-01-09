https://1prime.ru/20260109/ssha-866333018.html
Аргентина полностью выплатила долг по валютному свопу с США
финансы
мировая экономика
аргентина
сша
латинская америка
скотт бессент
financial times
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Аргентина полностью погасила свой долг по сделке о валютном свопе с Соединенными Штатами, заявил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент. "Я рад сообщить, что Аргентина, отражая свое укрепившееся финансовое положение, быстро и в полном объеме погасила свой ограниченный кредит по обменному механизму с Соединенными Штатами. Таким образом, в настоящее время в Валютном стабилизационном фонде не осталось ни одного песо", - написал глава минфина в соцсети X. Он также отметил, что президент Аргентины Хавьер Милей обеспечил стране возвращение на финансовые рынки. "В наших очевидных интересах определить курс развития Латинской Америки, создать сильную и стабильную Аргентину, которая поможет укрепить процветание Западного полушария", - добавил министр. В начале октября Бессент заявлял, что США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и завершили работу над соглашением о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов. В ноябре газета Financial Times писала, что США изъяли из своих резервов в Международном валютном фонде около 900 миллионов долларов для оказания Аргентине помощи. Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что американские банки стремились к получению дополнительных гарантий при кредитовании "фактически обанкротившейся" Аргентины.
