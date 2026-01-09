https://1prime.ru/20260109/ssha-866338035.html

Делегация госдепа США прибыла в Каракас

МЕХИКО, 9 янв - ПРАЙМ. Делегация государственного департамента США прибыла в Каракас для оценки возможного восстановления работы дипломатических миссий, после этого Венесуэла также направит своих дипломатов в Соединенные Штаты, сообщил министр иностранных дел южноамериканского государства Иван Хиль. "В страну прибыла делегация дипломатических сотрудников государственного департамента Соединенных Штатов, которая проведет технические и логистические оценки, связанные с осуществлением дипломатической деятельности. Аналогичным образом делегация венесуэльских дипломатов будет направлена в Соединенные Штаты для выполнения соответствующих задач", - говорится в коммюнике в Telegram-канале главы МИД. Как добавил министр, правительство Венесуэлы приняло решение начать "пробный дипломатический процесс", направленный на восстановление дипломатических миссий в обоих государствах с тем, чтобы рассмотреть последствия агрессии и похищения президента республики Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес, а также сформировать повестку работы, представляющую взаимный интерес. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.

