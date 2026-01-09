Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США предлагали Мадуро выехать в любую точку мира, заявил глава МИД Турции - 09.01.2026
США предлагали Мадуро выехать в любую точку мира, заявил глава МИД Турции
США предлагали Мадуро выехать в любую точку мира, заявил глава МИД Турции - 09.01.2026, ПРАЙМ
США предлагали Мадуро выехать в любую точку мира, заявил глава МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что США до военной операции в Венесуэле предлагали ее президенту Николасу Мадуро выехать "в любую точку... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T23:07+0300
2026-01-09T23:07+0300
сша
венесуэла
нью-йорк
николас мадуро
дональд трамп
мид
оон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82906/28/829062886_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_dc2458daec8c0446569927355148dcda.jpg
АНКАРА, 9 янв - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что США до военной операции в Венесуэле предлагали ее президенту Николасу Мадуро выехать "в любую точку мира", однако Анкара официально не получала запросов принять его. "Насколько нам известно, США предлагали Мадуро отправиться в любую точку мира. В ином случае предупреждали о военной операции. К нам такого запроса ни от Мадуро, ни от других стран не поступало. Мы не получали таких запросов", - сказал Фидан в интервью телеканалу TRT Haber. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
сша
венесуэла
нью-йорк
сша, венесуэла, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп, мид, оон, в мире
США, ВЕНЕСУЭЛА, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Дональд Трамп, МИД, ООН, В мире
23:07 09.01.2026
 
США предлагали Мадуро выехать в любую точку мира, заявил глава МИД Турции

Фидан: США предлагали Мадуро выехать в любую точку мира до операции в Венесуэле

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 9 янв - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что США до военной операции в Венесуэле предлагали ее президенту Николасу Мадуро выехать "в любую точку мира", однако Анкара официально не получала запросов принять его.
"Насколько нам известно, США предлагали Мадуро отправиться в любую точку мира. В ином случае предупреждали о военной операции. К нам такого запроса ни от Мадуро, ни от других стран не поступало. Мы не получали таких запросов", - сказал Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Делси Родригес - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
И. о. президента Венесуэлы Родригес планирует посетить Вашингтон
Вчера, 21:52
 
