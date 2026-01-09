https://1prime.ru/20260109/ssha-866341911.html

США предлагали Мадуро выехать в любую точку мира, заявил глава МИД Турции

США предлагали Мадуро выехать в любую точку мира, заявил глава МИД Турции - 09.01.2026, ПРАЙМ

США предлагали Мадуро выехать в любую точку мира, заявил глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что США до военной операции в Венесуэле предлагали ее президенту Николасу Мадуро выехать "в любую точку... | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T23:07+0300

2026-01-09T23:07+0300

2026-01-09T23:07+0300

сша

венесуэла

нью-йорк

николас мадуро

дональд трамп

мид

оон

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82906/28/829062886_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_dc2458daec8c0446569927355148dcda.jpg

АНКАРА, 9 янв - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что США до военной операции в Венесуэле предлагали ее президенту Николасу Мадуро выехать "в любую точку мира", однако Анкара официально не получала запросов принять его. "Насколько нам известно, США предлагали Мадуро отправиться в любую точку мира. В ином случае предупреждали о военной операции. К нам такого запроса ни от Мадуро, ни от других стран не поступало. Мы не получали таких запросов", - сказал Фидан в интервью телеканалу TRT Haber. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

https://1prime.ru/20260109/abc-866339609.html

сша

венесуэла

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, венесуэла, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп, мид, оон, в мире