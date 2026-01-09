https://1prime.ru/20260109/ssha-866342271.html

Трамп изменил ценности внешней политики США, заявил глава МИД Турции

АНКАРА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп изменил ценности внешнеполитической парадигмы Соединенных Штатов, и партнерам Америки, а также государствам-членам Евросоюза теперь приходится самим определять свою внешнюю политику, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее Politico со ссылкой на европейского дипломата написало, что Европейскому союзу придется самостоятельно оплачивать собственную оборону до "смерти" Трампа. Испанская газета País, в свою очередь, отмечала, что главным событием 2025 года можно считать разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Трампа. "Президент США Дональд Трамп изменил ценности внешнеполитической парадигмы. Для партнеров США и стран ЕС это стало удивлением. Страны вышли из "режима автопилота", им самим приходится определять свою внешнюю политику. Становится сложно для них", - сказал Фидан в интервью телеканалу TRT Haber. Белый дом 5 декабря 2025 года опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи подчеркивал, что новая стратегия национальной безопасности США призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка. Колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар 3 января выразил мнение, что Евросоюз, оказавшийся в полной зависимости от США, не смог реализовать ни одну из своих целей, новая американская стратегия национальной безопасности показала всему миру, что "Европа мертва".

