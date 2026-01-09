https://1prime.ru/20260109/ssha-866342652.html

США очень хорошо ладят с народом Венесуэлы, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты очень хорошо ладят с народом Венесуэлы и теми людьми, которые управляют латиноамериканской страной. | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T23:32+0300

ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты очень хорошо ладят с народом Венесуэлы и теми людьми, которые управляют латиноамериканской страной. "У нас складываются очень хорошие отношения с народом Венесуэлы, как с (простыми - ред.) людьми, так и с теми, кто управляет Венесуэлой", - сказал Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.

общество , венесуэла, сша, дональд трамп, в мире