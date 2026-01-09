Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы, заявил Трамп - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/ssha-866343087.html
США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы, заявил Трамп
США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы, заявил Трамп - 09.01.2026, ПРАЙМ
США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат значительную выгоду от развития Венесуэлы. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T23:48+0300
2026-01-09T23:48+0300
сша
венесуэла
дональд трамп
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат значительную выгоду от развития Венесуэлы. "Народ Соединённых Штатов получит значительную выгоду, потому что мы будем добывать такие объёмы нефти, какие, по сути, мало кто когда-либо видел", - сказал Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.
https://1prime.ru/20260109/ssha-866342785.html
сша
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_150:0:2291:1606_1920x0_80_0_0_b8cf3522af7c1e06610f0dff493d3c7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, венесуэла, дональд трамп, мировая экономика
США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп, Мировая экономика
23:48 09.01.2026
 
США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы, заявил Трамп

Трамп: Соединенные Штаты получат значительную выгоду от развития Венесуэлы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат значительную выгоду от развития Венесуэлы.
"Народ Соединённых Штатов получит значительную выгоду, потому что мы будем добывать такие объёмы нефти, какие, по сути, мало кто когда-либо видел", - сказал Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
США получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти
Вчера, 23:39
 
СШАВЕНЕСУЭЛАДональд ТрампМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала