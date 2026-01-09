https://1prime.ru/20260109/ssha-866343087.html
США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы, заявил Трамп
США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы, заявил Трамп - 09.01.2026, ПРАЙМ
США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат значительную выгоду от развития Венесуэлы. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T23:48+0300
2026-01-09T23:48+0300
2026-01-09T23:48+0300
сша
венесуэла
дональд трамп
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат значительную выгоду от развития Венесуэлы. "Народ Соединённых Штатов получит значительную выгоду, потому что мы будем добывать такие объёмы нефти, какие, по сути, мало кто когда-либо видел", - сказал Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.
https://1prime.ru/20260109/ssha-866342785.html
сша
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_150:0:2291:1606_1920x0_80_0_0_b8cf3522af7c1e06610f0dff493d3c7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, венесуэла, дональд трамп, мировая экономика
США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп, Мировая экономика
США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы, заявил Трамп
Трамп: Соединенные Штаты получат значительную выгоду от развития Венесуэлы