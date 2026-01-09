https://1prime.ru/20260109/ssha-866343087.html

США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы, заявил Трамп

2026-01-09T23:48+0300

ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат значительную выгоду от развития Венесуэлы. "Народ Соединённых Штатов получит значительную выгоду, потому что мы будем добывать такие объёмы нефти, какие, по сути, мало кто когда-либо видел", - сказал Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.

