Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Варшаве рассмотрит апелляцию на арест археолога Бутягина 12 января - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/sud-866338391.html
Суд в Варшаве рассмотрит апелляцию на арест археолога Бутягина 12 января
Суд в Варшаве рассмотрит апелляцию на арест археолога Бутягина 12 января - 09.01.2026, ПРАЙМ
Суд в Варшаве рассмотрит апелляцию на арест археолога Бутягина 12 января
Рассмотрение апелляции на арест российского археолога Александра Бутягина назначено в апелляционном суде Варшавы на понедельник, говорится в расписании... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T21:10+0300
2026-01-09T21:10+0300
россия
украина
польша
крым
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0b/865437868_0:1:3073:1729_1920x0_80_0_0_e82d84244102b514fcd0a5e6b2684eea.jpg
ВАРШАВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рассмотрение апелляции на арест российского археолога Александра Бутягина назначено в апелляционном суде Варшавы на понедельник, говорится в расписании рассмотрения дел, размещенном на сайте суда. На сайте суда говорится, что суд рассмотрит вопрос об аресте 12 января в 11.00 (13.00 мск) Дело будет рассматривать судья Дариуш Лубовский. Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции. Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
https://1prime.ru/20251211/zakharova-865439145.html
украина
польша
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0b/865437868_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_07a12dc755a1fe08ec6ccd96576ea97c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, польша, крым, в мире
РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, КРЫМ, В мире
21:10 09.01.2026
 
Суд в Варшаве рассмотрит апелляцию на арест археолога Бутягина 12 января

В апелляционном суде Варшавы 12 января рассмотрят апелляцию на арест археолога Бутягина

© Фото : АГН "Москва"/Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Александр Бутягин. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/Артур Новосильцев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАРШАВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рассмотрение апелляции на арест российского археолога Александра Бутягина назначено в апелляционном суде Варшавы на понедельник, говорится в расписании рассмотрения дел, размещенном на сайте суда.
На сайте суда говорится, что суд рассмотрит вопрос об аресте 12 января в 11.00 (13.00 мск)
Дело будет рассматривать судья Дариуш Лубовский.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Захарова прокомментировала задержание российского ученого в Польше
11 декабря 2025, 13:21
 
РОССИЯУКРАИНАПОЛЬШАКРЫМВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала