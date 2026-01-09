Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москвичей предупредили о сложностях с вызовом такси из-за погоды - 09.01.2026
Москвичей предупредили о сложностях с вызовом такси из-за погоды
2026-01-09T12:43+0300
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Приложение "Яндекс Go" начало предупреждать москвичей о сложностях с вызовом такси в связи с ухудшением погоды, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что высота снежного покрова в столице России на фоне аномальных снегопадов достигла 31 сантиметра. "Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного", - говорится в уведомлении при входе в приложение. Там также отмечается, что добраться может быть быстрее на общественном транспорте.
Бизнес
12:43 09.01.2026
 
Москвичей предупредили о сложностях с вызовом такси из-за погоды

© РИА Новости . Рамиль СитдиковСнегопад
Снегопад. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Приложение "Яндекс Go" начало предупреждать москвичей о сложностях с вызовом такси в связи с ухудшением погоды, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что высота снежного покрова в столице России на фоне аномальных снегопадов достигла 31 сантиметра.
"Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного", - говорится в уведомлении при входе в приложение.
Там также отмечается, что добраться может быть быстрее на общественном транспорте.
 
