Трамп анонсировал покупку правительством ипотечных облигаций
Трамп анонсировал покупку правительством ипотечных облигаций - 09.01.2026, ПРАЙМ
Трамп анонсировал покупку правительством ипотечных облигаций
Президент США Дональд Трамп анонсировал покупку правительством ипотечных облигаций на 200 миллиардов долларов ради снижения ставки. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T01:19+0300
2026-01-09T01:19+0300
2026-01-09T01:19+0300
финансы
экономика
недвижимость
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп анонсировал покупку правительством ипотечных облигаций на 200 миллиардов долларов ради снижения ставки.
"Я поручаю своим представителям купить ипотечных облигаций на 200 миллиардов долларов. Это приведет к понижению ставки по ипотеке, снижению ежемесячных выплат и обеспечению доступности жилья", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
