https://1prime.ru/20260109/tramp-866316330.html
Экс-советник Трампа призвал учитывать территориальные приобретения России
Экс-советник Трампа призвал учитывать территориальные приобретения России - 09.01.2026, ПРАЙМ
Экс-советник Трампа призвал учитывать территориальные приобретения России
Любое соглашение об урегулировании конфликта на Украине должно учитывать территориальные приобретения России, заявил в интервью РИА Новости бывший советник... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T03:37+0300
2026-01-09T03:37+0300
2026-01-09T03:47+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
рф
киев
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866316330.jpg?1767919651
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Любое соглашение об урегулировании конфликта на Украине должно учитывать территориальные приобретения России, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. "Есть территории, которые перешли к России, и это должно быть учтено в любом мирном соглашении, которое будет разработано", - сказал Флинн. Экс-советник американского лидера также указал на важность поддержания честных и открытых дипломатических переговоров по урегулированию. "Мы должны быть предельно прямыми и максимально прозрачными", - подчеркнул Флинн. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
сша
рф
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, рф, киев, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, рфпи, вс рф
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ, Киев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, РФПИ, ВС РФ
Экс-советник Трампа призвал учитывать территориальные приобретения России
РИА Новости: Флинн призвал учитывать территориальные приобретения России на Украине
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Любое соглашение об урегулировании конфликта на Украине должно учитывать территориальные приобретения России, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
"Есть территории, которые перешли к России, и это должно быть учтено в любом мирном соглашении, которое будет разработано", - сказал Флинн.
Экс-советник американского лидера также указал на важность поддержания честных и открытых дипломатических переговоров по урегулированию.
"Мы должны быть предельно прямыми и максимально прозрачными", - подчеркнул Флинн.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.