Трамп поддержал законопроект о новых санкциях против России

ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, однако надеется, что использовать его не придется. Ранее в четверг сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что президент Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России. По его словам, документ даст лидеру США "огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть". "Я поддерживаю его. Надеюсь, нам не придется его использовать", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Также Трамп выразил мнение, что экономика РФ в плохом состоянии. "Экономика России очень плоха, но они намного крупнее Украины. Вы знаете, они намного крупнее и могущественнее", – констатировал он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
