Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ничего не сделали". В Германии забили тревогу из-за удара "Орешника" - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/udar-866326246.html
"Ничего не сделали". В Германии забили тревогу из-за удара "Орешника"
"Ничего не сделали". В Германии забили тревогу из-за удара "Орешника" - 09.01.2026, ПРАЙМ
"Ничего не сделали". В Германии забили тревогу из-за удара "Орешника"
Пользователи новостного портала Die Welt активно обсуждают применение российскими военными ракеты "Орешник" по целям на Украине. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T12:05+0300
2026-01-09T12:05+0300
общество
украина
германия
сша
виталий кличко
владимир путин
нато
die welt
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_0:101:1524:958_1920x0_80_0_0_495cd6029ce175ec38454806aa1df2e4.jpg
ПРАЙМ, 9 янв — РИА Новости. Пользователи новостного портала Die Welt активно обсуждают применение российскими военными ракеты "Орешник" по целям на Украине."Российский "Орешник" был замечен в Львове, и никакие противовоздушные системы США или НАТО ничего не смогли с ним сделать", — написал Tom."Этот удар ясно показывает, что Россия готова нацелиться на возможные западные миротворческие силы в западной Украине и что они будут законными целями", — указал Stephan S."Сколько еще раз нам будут говорить, что у россиян заканчиваются энергия, оружие, деньги? А затем ракеты вновь массированно обрушатся на всю территорию Украины", — высказался Christian C.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
https://1prime.ru/20260109/kiev-866324333.html
https://1prime.ru/20260109/minoborony-866322028.html
украина
германия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_56:0:1468:1059_1920x0_80_0_0_d42365e11e5692726f5b20d29a7275ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, германия, сша, виталий кличко, владимир путин, нато, die welt
Общество , УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, США, Виталий Кличко, Владимир Путин, НАТО, Die Welt
12:05 09.01.2026
 

"Ничего не сделали". В Германии забили тревогу из-за удара "Орешника"

© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
© Соцсети
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПРАЙМ, 9 янв — РИА Новости. Пользователи новостного портала Die Welt активно обсуждают применение российскими военными ракеты "Орешник" по целям на Украине.
"Российский "Орешник" был замечен в Львове, и никакие противовоздушные системы США или НАТО ничего не смогли с ним сделать", — написал Tom.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Левый берег Киева частично остался без электроэнергии
09:43
"Этот удар ясно показывает, что Россия готова нацелиться на возможные западные миротворческие силы в западной Украине и что они будут законными целями", — указал Stephan S.
"Сколько еще раз нам будут говорить, что у россиян заканчиваются энергия, оружие, деньги? А затем ракеты вновь массированно обрушатся на всю территорию Украины", — высказался Christian C.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Боевая стрельба по целям ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Минобороны сообщило о достижении целей удара по объектам на Украине
09:23
 
ОбществоУКРАИНАГЕРМАНИЯСШАВиталий КличкоВладимир ПутинНАТОDie Welt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала