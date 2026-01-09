https://1prime.ru/20260109/udar-866326246.html

"Ничего не сделали". В Германии забили тревогу из-за удара "Орешника"

"Ничего не сделали". В Германии забили тревогу из-за удара "Орешника" - 09.01.2026, ПРАЙМ

"Ничего не сделали". В Германии забили тревогу из-за удара "Орешника"

Пользователи новостного портала Die Welt активно обсуждают применение российскими военными ракеты "Орешник" по целям на Украине. | 09.01.2026

ПРАЙМ, 9 янв — РИА Новости. Пользователи новостного портала Die Welt активно обсуждают применение российскими военными ракеты "Орешник" по целям на Украине."Российский "Орешник" был замечен в Львове, и никакие противовоздушные системы США или НАТО ничего не смогли с ним сделать", — написал Tom."Этот удар ясно показывает, что Россия готова нацелиться на возможные западные миротворческие силы в западной Украине и что они будут законными целями", — указал Stephan S."Сколько еще раз нам будут говорить, что у россиян заканчиваются энергия, оружие, деньги? А затем ракеты вновь массированно обрушатся на всю территорию Украины", — высказался Christian C.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

