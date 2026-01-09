https://1prime.ru/20260109/ukraina-866315991.html

"Зеленский ушел". В США сделали заявление о переменах в Киеве

"Зеленский ушел". В США сделали заявление о переменах в Киеве - 09.01.2026, ПРАЙМ

"Зеленский ушел". В США сделали заявление о переменах в Киеве

Владимира Зеленского уже можно не принимать в расчет, поскольку скоро на посту главы Украины его сменит новый лидер, который, тем не менее, не сможет обладать... | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T02:57+0300

2026-01-09T02:57+0300

2026-01-09T02:58+0300

политика

киев

украина

владимир зеленский

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 9 января — ПРАЙМ. Владимира Зеленского уже можно не принимать в расчет, поскольку скоро на посту главы Украины его сменит новый лидер, который, тем не менее, не сможет обладать реальной властью, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Да, Зеленский ушел. Мы будем иметь дело с тем, кто всплывет наверх, или с тем, кого поставят МИ-6 и ЦРУ. Но в любом случае у него не будет никакой реальной власти", — заявил аналитик.Вместе с тем Макговерн отметил, что новый глава Украины окажется в крайне тяжелой ситуации, украинские войска несут поражение, а средств для усиления обороны у Киева нет."Ему придется считаться с обстоятельствами, когда все уляжется. Вот это главное. Как я вижу, в ближайшие месяцы русские будут продолжать в умеренном темпе освобождать ключевые города. И через пару месяцев станет совершенно ясно, что без денег воевать невозможно, разве что у Киева останутся какие-то средства до августа или сентября следующего года из 90 миллиардов, которые наскребли европейцы. Но что будет потом? Это пустая затея", — подчеркнул аналитик.Согласно результатам опроса, проведенного украинским центром социальных исследований SOCIS в декабре, Зеленский оказался наименее популярным среди потенциальных кандидатов на будущих президентских выборах. Выборы, которые должны были состояться 31 марта 2024 года, были отменены из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский отмечал, что проведение выборов в текущих условиях неуместно. Его срок полномочий официально завершился 20 мая позапрошлого года, однако Киев утверждает, что он продолжает оставаться законным руководителем страны до следующих выборов.

https://1prime.ru/20260108/vstrecha-866313926.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, украина, владимир зеленский, цру