Владимир Зеленский не обладает подлинной властью — его действия контролируют неонацисты, заявил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не обладает подлинной властью — его действия контролируют неонацисты, заявил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка — как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует. Зеленский — танцующая обезьянка. Но кто крутит ручку шарманки, кто эти шарманщики? Думаю, это "Правый сектор"* — ультранационалисты, которых называют неонацистами. Их лидеры, по-моему, и есть те, кто направляет усилия", — заявил аналитик. По его мнению, наибольшим уважением среди националистических группировок в украинской элите пользуется экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, в то время как Зеленский вызывает у них недоверие."Залужный более привлекателен для неонацистов. Идеологически он гораздо ближе к ним, чем Зеленский. Зеленский просто поздно присоединился к этой партии. И, честно говоря, не думаю, что эти ультранационалисты испытывают к нему хоть какое-то доверие", — пояснил Джонсон.По данным опроса украинского центра социальных исследований SOCIS от декабря, Зеленский оказался самым непопулярным из возможных претендентов на президентском голосовании.Нового президента Украины должны были выбрать 31 марта 2024 года, но из-за военного положения и всеобщей мобилизации выборы были отменены. Зеленский заявил, что они неуместны. Хотя срок его полномочий истек 20 мая позапрошлого года, Киев утверждает, что он остается легитимным главой до проведения следующих выборов.* Запрещенная в России террористическая организация
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский не обладает подлинной властью — его действия контролируют неонацисты, заявил в эфире YouTube-канала
экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка — как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует. Зеленский — танцующая обезьянка. Но кто крутит ручку шарманки, кто эти шарманщики? Думаю, это "Правый сектор"* — ультранационалисты, которых называют неонацистами. Их лидеры, по-моему, и есть те, кто направляет усилия", — заявил аналитик.
По его мнению, наибольшим уважением среди националистических группировок в украинской элите пользуется экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, в то время как Зеленский вызывает у них недоверие.
"Залужный более привлекателен для неонацистов. Идеологически он гораздо ближе к ним, чем Зеленский. Зеленский просто поздно присоединился к этой партии. И, честно говоря, не думаю, что эти ультранационалисты испытывают к нему хоть какое-то доверие", — пояснил Джонсон.
По данным опроса украинского центра социальных исследований SOCIS от декабря, Зеленский оказался самым непопулярным из возможных претендентов на президентском голосовании.
Нового президента Украины должны были выбрать 31 марта 2024 года, но из-за военного положения и всеобщей мобилизации выборы были отменены. Зеленский заявил, что они неуместны. Хотя срок его полномочий истек 20 мая позапрошлого года, Киев утверждает, что он остается легитимным главой до проведения следующих выборов.
* Запрещенная в России террористическая организация
