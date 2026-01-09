Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не готов обещать Украине увеличение военной помощи, пишут СМИ - 09.01.2026
Трамп не готов обещать Украине увеличение военной помощи, пишут СМИ
2026-01-09T08:54+0300
2026-01-09T08:54+0300
мировая экономика
общество
сша
украина
дональд трамп
new york times
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине со стороны США, если конфликт затянется, сообщает газета New York Times, взявшая интервью у американского лидера. Отвечая на вопрос о сроках урегулирования, Трамп заявил, что их нет. "Он также заявил, что не готов обещать увеличение поддержки Украины со стороны США (если конфликт затянется - ред.)", - говорится в материале издания.
мировая экономика, общество , сша, украина, дональд трамп, new york times
Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, Дональд Трамп, New York Times
08:54 09.01.2026
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине со стороны США, если конфликт затянется, сообщает газета New York Times, взявшая интервью у американского лидера.
Отвечая на вопрос о сроках урегулирования, Трамп заявил, что их нет.
"Он также заявил, что не готов обещать увеличение поддержки Украины со стороны США (если конфликт затянется - ред.)", - говорится в материале издания.
Выступление президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Трамп об истечении срока ДСНВ: истечет так истечет
Вчера, 23:36
 
Мировая экономикаОбществоСШАУКРАИНАДональд ТрампNew York Times
 
 
