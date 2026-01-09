https://1prime.ru/20260109/ukraina-866319663.html

Трамп не готов обещать Украине увеличение военной помощи, пишут СМИ

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине со стороны США, если конфликт затянется, сообщает газета New York Times, взявшая интервью у американского лидера. Отвечая на вопрос о сроках урегулирования, Трамп заявил, что их нет. "Он также заявил, что не готов обещать увеличение поддержки Украины со стороны США (если конфликт затянется - ред.)", - говорится в материале издания.

