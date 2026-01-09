Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-09T22:35+0300
2026-01-09T22:35+0300
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
рада
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров подали заявления об отставке в Верховную Раду, передает "Страна.ua" в Telegram."Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке", — говорится в сообщении.Отмечается, что Шмыгаль намерен занять должность министра энергетики, а Федоров планирует заменить его на посту главы Министерства обороны Украины. Ранее Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса, а Олега Иващенко утвердил в качестве руководителя главного управления разведки Украины. Андрей Ермак, занимавший ранее пост главы офиса Зеленского, ушел в отставку 28 ноября. В тот же день в его доме и на рабочем месте были проведены обыски по делу о коррупции в энергетическом секторе, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич. Как утверждает сам глава киевского режима, он не был осведомлен о происходящем.* Внесен в список террористов и экстремистов
украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, рада
УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Рада
22:35 09.01.2026
 
СМИ: два украинских министра подали в отставку

Министры Шмыгаль и Федоров подали в Верховную Раду заявления об отставке

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров подали заявления об отставке в Верховную Раду, передает "Страна.ua" в Telegram.
"Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Шмыгаль намерен занять должность министра энергетики, а Федоров планирует заменить его на посту главы Министерства обороны Украины.
Ранее Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса, а Олега Иващенко утвердил в качестве руководителя главного управления разведки Украины.
Андрей Ермак, занимавший ранее пост главы офиса Зеленского, ушел в отставку 28 ноября. В тот же день в его доме и на рабочем месте были проведены обыски по делу о коррупции в энергетическом секторе, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич. Как утверждает сам глава киевского режима, он не был осведомлен о происходящем.
* Внесен в список террористов и экстремистов
УКРАИНАДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийРада
 
 
