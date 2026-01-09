https://1prime.ru/20260109/uzbekistan-866318360.html
В Узбекистане из-за тумана перенаправили более 20 рейсов
В Узбекистане из-за тумана перенаправили более 20 рейсов - 09.01.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане из-за тумана перенаправили более 20 рейсов
Более 20 рейсов, в том числе из городов России, ночью и утром в пятницу были перенаправлены на запасные аэродромы в Узбекистане и соседних странах из-за тумана... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T06:26+0300
2026-01-09T06:26+0300
2026-01-09T06:26+0300
бизнес
россия
ташкент
узбекистан
москва
uzbekistan airways
уральские авиалинии
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866318360.jpg?1767929205
ТАШКЕНТ, 9 янв - ПРАЙМ. Более 20 рейсов, в том числе из городов России, ночью и утром в пятницу были перенаправлены на запасные аэродромы в Узбекистане и соседних странах из-за тумана в пунктах назначения в республике, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.
Со вторника сильный туман внёс корректировки в работу аэропортов в пяти городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане, Намангане, Ургенче и Нукусе, прибывающие рейсы перенаправляются в другие города республики и соседних стран. В среду и четверг Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания республики, отменила по этой причине ряд рейсов в города России.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в некоторых аэропортах Узбекистана несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airports.
По данным пресс-службы, 24 рейса, в том числе из городов России, из-за сильного тумана не смогли приземлиться в пунктах назначения.
В частности, два рейса "Уральских авиалиний" из Москвы в Ташкент были перенаправлены в Душанбе, ещё один, из Иркутска в Ташкент, вынужденно сел в Навои.
Рейсы "Аэрофлота" и "Победы" из Москвы в Ташкент также вынужденно сели в Навои.
Рейсы Uzbekistan airways Казань - Ташкент и Москва - Фергана приземлились в Карши, из Новгорода в Ташкент - в Ургенче.
ташкент
узбекистан
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ташкент, узбекистан, москва, uzbekistan airways, уральские авиалинии, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Ташкент, УЗБЕКИСТАН, МОСКВА, Uzbekistan Airways, Уральские авиалинии, Аэрофлот
В Узбекистане из-за тумана перенаправили более 20 рейсов
В Узбекистане более 20 рейсов перенаправили на запасные аэродромы из-за тумана
ТАШКЕНТ, 9 янв - ПРАЙМ. Более 20 рейсов, в том числе из городов России, ночью и утром в пятницу были перенаправлены на запасные аэродромы в Узбекистане и соседних странах из-за тумана в пунктах назначения в республике, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.
Со вторника сильный туман внёс корректировки в работу аэропортов в пяти городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане, Намангане, Ургенче и Нукусе, прибывающие рейсы перенаправляются в другие города республики и соседних стран. В среду и четверг Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания республики, отменила по этой причине ряд рейсов в города России.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в некоторых аэропортах Узбекистана несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airports.
По данным пресс-службы, 24 рейса, в том числе из городов России, из-за сильного тумана не смогли приземлиться в пунктах назначения.
В частности, два рейса "Уральских авиалиний" из Москвы в Ташкент были перенаправлены в Душанбе, ещё один, из Иркутска в Ташкент, вынужденно сел в Навои.
Рейсы "Аэрофлота" и "Победы" из Москвы в Ташкент также вынужденно сели в Навои.
Рейсы Uzbekistan airways Казань - Ташкент и Москва - Фергана приземлились в Карши, из Новгорода в Ташкент - в Ургенче.