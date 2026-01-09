https://1prime.ru/20260109/uzbekistan-866318360.html

В Узбекистане из-за тумана перенаправили более 20 рейсов

2026-01-09T06:26+0300

ташкент

узбекистан

москва

uzbekistan airways

уральские авиалинии

аэрофлот

ТАШКЕНТ, 9 янв - ПРАЙМ. Более 20 рейсов, в том числе из городов России, ночью и утром в пятницу были перенаправлены на запасные аэродромы в Узбекистане и соседних странах из-за тумана в пунктах назначения в республике, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. Со вторника сильный туман внёс корректировки в работу аэропортов в пяти городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане, Намангане, Ургенче и Нукусе, прибывающие рейсы перенаправляются в другие города республики и соседних стран. В среду и четверг Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания республики, отменила по этой причине ряд рейсов в города России. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями в некоторых аэропортах Узбекистана несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airports. По данным пресс-службы, 24 рейса, в том числе из городов России, из-за сильного тумана не смогли приземлиться в пунктах назначения. В частности, два рейса "Уральских авиалиний" из Москвы в Ташкент были перенаправлены в Душанбе, ещё один, из Иркутска в Ташкент, вынужденно сел в Навои. Рейсы "Аэрофлота" и "Победы" из Москвы в Ташкент также вынужденно сели в Навои. Рейсы Uzbekistan airways Казань - Ташкент и Москва - Фергана приземлились в Карши, из Новгорода в Ташкент - в Ургенче.

