Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Узбекистане из-за тумана перенаправили более 20 рейсов - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/uzbekistan-866318360.html
В Узбекистане из-за тумана перенаправили более 20 рейсов
В Узбекистане из-за тумана перенаправили более 20 рейсов - 09.01.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане из-за тумана перенаправили более 20 рейсов
Более 20 рейсов, в том числе из городов России, ночью и утром в пятницу были перенаправлены на запасные аэродромы в Узбекистане и соседних странах из-за тумана... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T06:26+0300
2026-01-09T06:26+0300
бизнес
россия
ташкент
узбекистан
москва
uzbekistan airways
уральские авиалинии
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866318360.jpg?1767929205
ТАШКЕНТ, 9 янв - ПРАЙМ. Более 20 рейсов, в том числе из городов России, ночью и утром в пятницу были перенаправлены на запасные аэродромы в Узбекистане и соседних странах из-за тумана в пунктах назначения в республике, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. Со вторника сильный туман внёс корректировки в работу аэропортов в пяти городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане, Намангане, Ургенче и Нукусе, прибывающие рейсы перенаправляются в другие города республики и соседних стран. В среду и четверг Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания республики, отменила по этой причине ряд рейсов в города России. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями в некоторых аэропортах Узбекистана несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airports. По данным пресс-службы, 24 рейса, в том числе из городов России, из-за сильного тумана не смогли приземлиться в пунктах назначения. В частности, два рейса "Уральских авиалиний" из Москвы в Ташкент были перенаправлены в Душанбе, ещё один, из Иркутска в Ташкент, вынужденно сел в Навои. Рейсы "Аэрофлота" и "Победы" из Москвы в Ташкент также вынужденно сели в Навои. Рейсы Uzbekistan airways Казань - Ташкент и Москва - Фергана приземлились в Карши, из Новгорода в Ташкент - в Ургенче.
ташкент
узбекистан
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ташкент, узбекистан, москва, uzbekistan airways, уральские авиалинии, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Ташкент, УЗБЕКИСТАН, МОСКВА, Uzbekistan Airways, Уральские авиалинии, Аэрофлот
06:26 09.01.2026
 
В Узбекистане из-за тумана перенаправили более 20 рейсов

В Узбекистане более 20 рейсов перенаправили на запасные аэродромы из-за тумана

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 9 янв - ПРАЙМ. Более 20 рейсов, в том числе из городов России, ночью и утром в пятницу были перенаправлены на запасные аэродромы в Узбекистане и соседних странах из-за тумана в пунктах назначения в республике, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.
Со вторника сильный туман внёс корректировки в работу аэропортов в пяти городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане, Намангане, Ургенче и Нукусе, прибывающие рейсы перенаправляются в другие города республики и соседних стран. В среду и четверг Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания республики, отменила по этой причине ряд рейсов в города России.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в некоторых аэропортах Узбекистана несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airports.
По данным пресс-службы, 24 рейса, в том числе из городов России, из-за сильного тумана не смогли приземлиться в пунктах назначения.
В частности, два рейса "Уральских авиалиний" из Москвы в Ташкент были перенаправлены в Душанбе, ещё один, из Иркутска в Ташкент, вынужденно сел в Навои.
Рейсы "Аэрофлота" и "Победы" из Москвы в Ташкент также вынужденно сели в Навои.
Рейсы Uzbekistan airways Казань - Ташкент и Москва - Фергана приземлились в Карши, из Новгорода в Ташкент - в Ургенче.
 
БизнесРОССИЯТашкентУЗБЕКИСТАНМОСКВАUzbekistan AirwaysУральские авиалинииАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала