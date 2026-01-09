https://1prime.ru/20260109/venesuela-866328903.html

Трамп заявил об отмене второй волны атак на Венесуэлу

2026-01-09T13:01+0300

мировая экономика

россия

венесуэла

сша

дональд трамп

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с сотрудничеством Венесуэлы с Соединенными Штатами отменил вторую волну атак по стране. "США и Венесуэла отлично работают вместе... В связи с этим сотрудничеством я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак", - написал он в соцсети Truth Social.

венесуэла

сша

2026

