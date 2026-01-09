https://1prime.ru/20260109/volodin-866322405.html

Володин назвал приоритет в работе Госдумы

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Вопросы демографии являются безусловным приоритетом в работе Госдумы, за 2025 год было принято девять законов в этой сфере, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вопросы демографии - безусловный приоритет в работе Государственной Думы. За 2025 год принято девять законов в этой сфере. Еще восемь - направлены на охрану здоровья", - написал Володин в своем канале на платформе Max. По словам председателя Госдумы, важно создавать условия, чтобы многодетных семей в России становилось как можно больше, поскольку от решения вопросов демографии зависит будущее России. "За последние два года число многодетных семей в нашей стране выросло на 17,4%. По состоянию на конец ноября 2025 года их насчитывалось 2,89 миллионов. Это на 8,8% больше, чем в начале прошлого года. В них растут более 9,2 миллионов детей", - отметил он. Володин напомнил, что 1 января вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми: теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет - без каких-либо ограничений. Он напомнил, что ранее маме или папе, находящимся в декретном отпуске, засчитывали в общей сложности не более шести лет, что равнялось сроку ухода за четырьмя детьми. "Также вступившим в силу законом уточнен порядок учета стажа, если у женщины рождается двойня, тройня и т.д. Периоды ухода за каждым ребенком при расчете им стажа будут учитываться отдельно и суммироваться", - добавил председатель Госдумы. Он уточнил, что по информации Социального фонда, подать заявление на перерасчет пенсии можно в клиентских службах Соцфонда или через Госуслуги, а тем, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, все периоды зачтутся автоматически.

