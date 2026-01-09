https://1prime.ru/20260109/zaes-866333190.html
МАГАТЭ начало консультации по созданию зоны прекращения огня около ЗАЭС
МАГАТЭ начало консультации по созданию зоны прекращения огня около ЗАЭС - 09.01.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ начало консультации по созданию зоны прекращения огня около ЗАЭС
МАГАТЭ инициировало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где была отключена резервная линия Запорожской АЭС, сообщил гендиректор... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T18:23+0300
2026-01-09T18:23+0300
2026-01-09T18:23+0300
украина
энергодар
европа
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. МАГАТЭ инициировало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где была отключена резервная линия Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, причины и сроки восстановления неизвестны, сообщила ранее РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "МАГАТЭ инициировало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где 2 января в результате военных действий была повреждена и отключена последняя оставшаяся резервная линия 330 кВ ЗАЭС со стороны Украины, в результате чего станция полностью зависит от своей единственной функционирующей линии 750 кВ", - приводятся слова Гросси в соцсети X агентства. Линия "Ферросплавная-1" перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
https://1prime.ru/20251229/zaes-866034632.html
украина
энергодар
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5f9472b2d228242dbf4dc11efd150dfc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, в мире
УКРАИНА, Энергодар, ЕВРОПА, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире
МАГАТЭ начало консультации по созданию зоны прекращения огня около ЗАЭС
Гросси: МАГАТЭ инициировало консультации по временной зоне прекращения огня в районе ЗАЭС