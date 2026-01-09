МАГАТЭ начало консультации по созданию зоны прекращения огня около ЗАЭС

https://1prime.ru/20260109/zaes-866333190.html

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. МАГАТЭ инициировало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где была отключена резервная линия Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, причины и сроки восстановления неизвестны, сообщила ранее РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "МАГАТЭ инициировало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где 2 января в результате военных действий была повреждена и отключена последняя оставшаяся резервная линия 330 кВ ЗАЭС со стороны Украины, в результате чего станция полностью зависит от своей единственной функционирующей линии 750 кВ", - приводятся слова Гросси в соцсети X агентства. Линия "Ферросплавная-1" перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

