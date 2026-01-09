Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США освободят россиян с танкера "Маринера", сообщила Захарова - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/zakharova-866329244.html
США освободят россиян с танкера "Маринера", сообщила Захарова
США освободят россиян с танкера "Маринера", сообщила Захарова - 09.01.2026, ПРАЙМ
США освободят россиян с танкера "Маринера", сообщила Захарова
США приняли решение освободить двух россиян с танкера "Маринера" после обращения России, Москва приветствует это решение, заявила официальный представитель МИД... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T13:07+0300
2026-01-09T13:07+0300
россия
общество
сша
москва
мария захарова
дональд трамп
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9f132b080f29b055a193de12a27ba8ca.jpg
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. США приняли решение освободить двух россиян с танкера "Маринера" после обращения России, Москва приветствует это решение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В ответ на наше обращение Президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США", - заявила Захарова.
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1ce9a2bface8d87c27db858a12193863.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , сша, москва, мария захарова, дональд трамп, мид рф
РОССИЯ, Общество , США, МОСКВА, Мария Захарова, Дональд Трамп, МИД РФ
13:07 09.01.2026
 
США освободят россиян с танкера "Маринера", сообщила Захарова

Захарова: США освободят двух россиян с танкера "Маринера" после обращения России

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. США приняли решение освободить двух россиян с танкера "Маринера" после обращения России, Москва приветствует это решение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ответ на наше обращение Президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США", - заявила Захарова.
 
РОССИЯОбществоСШАМОСКВАМария ЗахароваДональд ТрампМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала