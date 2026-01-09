https://1prime.ru/20260109/zakharova-866329244.html
США освободят россиян с танкера "Маринера", сообщила Захарова
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. США приняли решение освободить двух россиян с танкера "Маринера" после обращения России, Москва приветствует это решение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В ответ на наше обращение Президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США", - заявила Захарова.
