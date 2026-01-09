https://1prime.ru/20260109/zakharova-866329244.html

США освободят россиян с танкера "Маринера", сообщила Захарова

США освободят россиян с танкера "Маринера", сообщила Захарова - 09.01.2026, ПРАЙМ

США освободят россиян с танкера "Маринера", сообщила Захарова

США приняли решение освободить двух россиян с танкера "Маринера" после обращения России, Москва приветствует это решение, заявила официальный представитель МИД... | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T13:07+0300

2026-01-09T13:07+0300

2026-01-09T13:07+0300

россия

общество

сша

москва

мария захарова

дональд трамп

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9f132b080f29b055a193de12a27ba8ca.jpg

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. США приняли решение освободить двух россиян с танкера "Маринера" после обращения России, Москва приветствует это решение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В ответ на наше обращение Президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США", - заявила Захарова.

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, москва, мария захарова, дональд трамп, мид рф