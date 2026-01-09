https://1prime.ru/20260109/zakon-866315216.html

Закон о присяге при приобретении гражданства вступил в силу

Закон о присяге при приобретении гражданства вступил в силу - 09.01.2026, ПРАЙМ

Закон о присяге при приобретении гражданства вступил в силу

Возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства РФ, снижен с 18 до 14 лет, закон вступил в силу в пятницу. | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T00:28+0300

2026-01-09T00:28+0300

2026-01-09T00:28+0300

общество

экономика

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866315216.jpg?1767907702

МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства РФ, снижен с 18 до 14 лет, закон вступил в силу в пятницу. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря. Документом снижается с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ. Решение будет считаться недействительным, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России. Кроме того, теперь решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, владимир путин