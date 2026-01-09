Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Закон о присяге при приобретении гражданства вступил в силу - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260109/zakon-866315216.html
Закон о присяге при приобретении гражданства вступил в силу
Закон о присяге при приобретении гражданства вступил в силу - 09.01.2026, ПРАЙМ
Закон о присяге при приобретении гражданства вступил в силу
Возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства РФ, снижен с 18 до 14 лет, закон вступил в силу в пятницу. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T00:28+0300
2026-01-09T00:28+0300
общество
экономика
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866315216.jpg?1767907702
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства РФ, снижен с 18 до 14 лет, закон вступил в силу в пятницу. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря. Документом снижается с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ. Решение будет считаться недействительным, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России. Кроме того, теперь решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, владимир путин
Общество , Экономика, РФ, Владимир Путин
00:28 09.01.2026
 
Закон о присяге при приобретении гражданства вступил в силу

В России снизили возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства РФ, снижен с 18 до 14 лет, закон вступил в силу в пятницу.
Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря.
Документом снижается с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.
Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ. Решение будет считаться недействительным, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.
Кроме того, теперь решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
 
ЭкономикаОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала