https://1prime.ru/20260109/zakon-866325897.html
В России увеличили штрафы за навязывание дополнительных услуг
В России увеличили штрафы за навязывание дополнительных услуг - 09.01.2026, ПРАЙМ
В России увеличили штрафы за навязывание дополнительных услуг
Закон об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг вступил в силу в России с 9 января, сообщает пресс-служба Госдумы. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T11:13+0300
2026-01-09T11:13+0300
2026-01-09T11:13+0300
россия
общество
рф
вячеслав володин
госдума
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859616966_0:28:3543:2020_1920x0_80_0_0_3474f107f256e023b014dbad17481388.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Закон об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг вступил в силу в России с 9 января, сообщает пресс-служба Госдумы. "Вступили в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые направлены на дополнительную защиту прав граждан. Норма, инициированная депутатами Государственной Думы, начала действовать сегодня, 9 января", - сказано в сообщении. В пресс-службе отметили, что в соответствии с изменениями в статью 14.8 КоАП РФ ("Нарушение иных прав потребителей") с 9 января увеличены штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату. Теперь ответственность за такие правонарушения составит: для должностных лиц - до 150 тысяч рублей; для юридических лиц - до 500 тысяч рублей. "В последние годы наблюдался рост случаев навязывания людям товаров и услуг за дополнительную плату: в 2022 году - 782 случая, в 2023 - 3 179, в 2024 - 4 132. Жалоб граждан меньше не стало", – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг. "В апреле 2025 года установили законодательный запрет на навязывание платных дополнительных товаров и услуг. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов. Необходимо сделать все, чтобы оградить людей от излишних, ненужных трат", - добавил Володин. Также уже действуют нормы, которые усилили ответственность для операторов связи и банков за нарушение требования законодательства. Как пояснял Володин, Банк России теперь вправе в подобном случае взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1% размера ее капитала, но не менее 1 миллиона рублей. С 1 января также установлено, что реклама услуг, связанных с процедурой банкротства, не должна содержать гарантии или обещания освободить гражданина от денежных обязательств или призыв их не исполнять. Кроме того, в ней обязаны упоминать о негативных последствиях банкротства. Председатель Госдумы отмечал, что зачастую организации, предлагая услуги по банкротству, сознательно вводят граждан в заблуждение, обещают быстрое списание всех долгов, а про негативные последствия таких процедур умалчивают. По его словам, в результате люди вынуждены нести дополнительные расходы и бремя ограничений в правах, о которых и не предполагали.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859616966_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_76178d1af4ae94d6f892e8efb68f2d7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, вячеслав володин, госдума, банк россия
РОССИЯ, Общество , РФ, Вячеслав Володин, Госдума, банк Россия
В России увеличили штрафы за навязывание дополнительных услуг
В России вступил в силу закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ.
Закон об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг вступил в силу в России с 9 января, сообщает
пресс-служба Госдумы.
"Вступили в силу изменения в Кодекс РФ
об административных правонарушениях, которые направлены на дополнительную защиту прав граждан. Норма, инициированная депутатами Государственной Думы, начала действовать сегодня, 9 января", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в соответствии с изменениями в статью 14.8 КоАП РФ ("Нарушение иных прав потребителей") с 9 января увеличены штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату. Теперь ответственность за такие правонарушения составит: для должностных лиц - до 150 тысяч рублей; для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.
"В последние годы наблюдался рост случаев навязывания людям товаров и услуг за дополнительную плату: в 2022 году - 782 случая, в 2023 - 3 179, в 2024 - 4 132. Жалоб граждан меньше не стало", – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
По его словам, чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.
"В апреле 2025 года установили законодательный запрет на навязывание платных дополнительных товаров и услуг. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов. Необходимо сделать все, чтобы оградить людей от излишних, ненужных трат", - добавил Володин.
Также уже действуют нормы, которые усилили ответственность для операторов связи и банков за нарушение требования законодательства. Как пояснял Володин, Банк России
теперь вправе в подобном случае взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1% размера ее капитала, но не менее 1 миллиона рублей.
С 1 января также установлено, что реклама услуг, связанных с процедурой банкротства, не должна содержать гарантии или обещания освободить гражданина от денежных обязательств или призыв их не исполнять. Кроме того, в ней обязаны упоминать о негативных последствиях банкротства.
Председатель Госдумы отмечал, что зачастую организации, предлагая услуги по банкротству, сознательно вводят граждан в заблуждение, обещают быстрое списание всех долгов, а про негативные последствия таких процедур умалчивают. По его словам, в результате люди вынуждены нести дополнительные расходы и бремя ограничений в правах, о которых и не предполагали.