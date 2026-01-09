https://1prime.ru/20260109/zapad-866315518.html
"Люто ненавидят Россию". В США вскрыли британо-украинский канал разведки
"Люто ненавидят Россию". В США вскрыли британо-украинский канал разведки
Центральное разведывательное управление США получает основную часть сведений о событиях на Украине из Киева и Лондона, и эти данные часто оказываются... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T01:36+0300
2026-01-09T01:36+0300
2026-01-09T01:37+0300
политика
украина
великобритания
сша
киев
цру
МОСКВА, 9 января — ПРАЙМ. Центральное разведывательное управление США получает основную часть сведений о событиях на Украине из Киева и Лондона, и эти данные часто оказываются недостоверными, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов ."В ЦРУ основная информация об Украине поступает через украинцев и британцев. Это все, что нужно знать об этих людях. Они дилетанты в части оценки достоверности информации. Красивые выражения вроде "конкурирующие гипотезы" и "методы" они не используют. А те немногие, кто действительно в теме, не имеют никакого влияния, особенно если учесть, что директор ЦРУ (Джон Рэтклифф. — Прим. ред.) — фанатичный русофоб. Он люто ненавидит Россию. Вот и все. Им можно продать что угодно — они купят любую идею от МИ-6 или Украины, вроде "русские едят младенцев на завтрак", — сообщил он.По мнению Мартьянова, в настоящее время западные спецслужбы переживают упадок."Мы наблюдаем фактически полное разрушение военной разведывательной системы объединенного Запада, которая теряет свои позиции и исчезает с арены", — отметил аналитик.Накануне Мартьянов заявил, что западные спецслужбы - о дилетанты по сравнению с российскими.
Аналитик Мартьянов: ЦРУ получает основные данные об Украине из Киева и МИ-6
МОСКВА, 9 января — ПРАЙМ.
Центральное разведывательное управление США получает основную часть сведений о событиях на Украине из Киева и Лондона, и эти данные часто оказываются недостоверными, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов .
"В ЦРУ основная информация об Украине поступает через украинцев и британцев. Это все, что нужно знать об этих людях. Они дилетанты в части оценки достоверности информации. Красивые выражения вроде "конкурирующие гипотезы" и "методы" они не используют. А те немногие, кто действительно в теме, не имеют никакого влияния, особенно если учесть, что директор ЦРУ (Джон Рэтклифф. — Прим. ред.) — фанатичный русофоб. Он люто ненавидит Россию. Вот и все. Им можно продать что угодно — они купят любую идею от МИ-6 или Украины, вроде "русские едят младенцев на завтрак", — сообщил он.
По мнению Мартьянова, в настоящее время западные спецслужбы переживают упадок.
"Мы наблюдаем фактически полное разрушение военной разведывательной системы объединенного Запада, которая теряет свои позиции и исчезает с арены", — отметил аналитик.
Накануне Мартьянов заявил, что западные спецслужбы - о дилетанты по сравнению с российскими.
