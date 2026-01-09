Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не успеете опомниться": на Западе выступили с заявлением о войне с Россией - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/zapad-866317449.html
"Не успеете опомниться": на Западе выступили с заявлением о войне с Россией
"Не успеете опомниться": на Западе выступили с заявлением о войне с Россией - 09.01.2026, ПРАЙМ
"Не успеете опомниться": на Западе выступили с заявлением о войне с Россией
Неконтролируемая враждебность по отношению к России привела к упадку западных правящих кругов, заявил депутат Европарламента из Германии и бывший сотрудник ООН... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T04:56+0300
2026-01-09T04:56+0300
общество
сша
дания
кая каллас
нато
оон
дональд трамп
владимир путин
запад
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Неконтролируемая враждебность по отношению к России привела к упадку западных правящих кругов, заявил депутат Европарламента из Германии и бывший сотрудник ООН Михаэль фон дер Шуленбург в разговоре с Гленном Дизеном, размещенном на его YouTube-канале."Госпожа Фредериксен (премьер-министр Дании. — Прим. ред.) произнесла речь, полную ненависти невероятных масштабов. Даже Кая Каллас не смогла бы сказать ничего подобного! Это была сплошная ненависть: "ох, Россия!"; "если мы этого не сделаем, Россия уничтожит нас"; "Россия начнет войну с нами". Она должна понимать со всем своим напором, что на самом деле не Россия, а США заберут большой кусок Дании, а вы даже не успеете опомниться!" — отметил политик.По его мнению, этот пример демонстрирует укоренившуюся русофобию в западных элитах, которая лишает их здравомыслия и компетентности."Глупость нынешнего политического класса заключается в том, что эта одержимость ненавистью к России разрушает все. Мы просто больше не можем мыслить рационально. &lt;…&gt; Мы видим, что в Европе теперь есть политический класс, который совершенно некомпетентен", — подытожил фон дер Шуленбург.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США, подчеркивая её стратегическую ценность для национальной безопасности. Однако американский лидер не давал обещаний не использовать военную силу для получения контроля над этой территорией.Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва не имеет намерений нападать на НАТО, а западные политики часто запугивают общество вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь от внутренних проблем. Президент России добавил, что многие люди осознают, что это не соответствует действительности.
https://1prime.ru/20260106/rossiya-866238489.html
https://1prime.ru/20260108/zapad-866288712.html
сша
дания
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77df3d93120a8660baca12e43e09e249.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, дания, кая каллас, нато, оон, дональд трамп, владимир путин, запад, мировая экономика
Общество , США, ДАНИЯ, Кая Каллас, НАТО, ООН, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЗАПАД, Мировая экономика
04:56 09.01.2026
 
"Не успеете опомниться": на Западе выступили с заявлением о войне с Россией

Депутат Европарламента Шуленбург: русофобия разрушила западный правящий класс

© Фото : NATOУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Неконтролируемая враждебность по отношению к России привела к упадку западных правящих кругов, заявил депутат Европарламента из Германии и бывший сотрудник ООН Михаэль фон дер Шуленбург в разговоре с Гленном Дизеном, размещенном на его YouTube-канале.
"Госпожа Фредериксен (премьер-министр Дании. — Прим. ред.) произнесла речь, полную ненависти невероятных масштабов. Даже Кая Каллас не смогла бы сказать ничего подобного! Это была сплошная ненависть: "ох, Россия!"; "если мы этого не сделаем, Россия уничтожит нас"; "Россия начнет войну с нами". Она должна понимать со всем своим напором, что на самом деле не Россия, а США заберут большой кусок Дании, а вы даже не успеете опомниться!" — отметил политик.
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
"Какая глупость!" В США резко высказались о действиях России
6 января, 06:51
По его мнению, этот пример демонстрирует укоренившуюся русофобию в западных элитах, которая лишает их здравомыслия и компетентности.
"Глупость нынешнего политического класса заключается в том, что эта одержимость ненавистью к России разрушает все. Мы просто больше не можем мыслить рационально. <…> Мы видим, что в Европе теперь есть политический класс, который совершенно некомпетентен", — подытожил фон дер Шуленбург.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США, подчеркивая её стратегическую ценность для национальной безопасности. Однако американский лидер не давал обещаний не использовать военную силу для получения контроля над этой территорией.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года. Сейчас она остается частью королевства, но с 2009 года обладает автономией, позволяющей самоуправление и самостоятельное определение внутренней политики.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва не имеет намерений нападать на НАТО, а западные политики часто запугивают общество вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь от внутренних проблем. Президент России добавил, что многие люди осознают, что это не соответствует действительности.
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
"Капитуляция в Киеве": на Западе выложили неутешительные планы по СВО
Вчера, 07:34
 
ОбществоСШАДАНИЯКая КалласНАТОООНДональд ТрампВладимир ПутинЗАПАДМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала