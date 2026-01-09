https://1prime.ru/20260109/zapad-866317449.html

"Не успеете опомниться": на Западе выступили с заявлением о войне с Россией

"Не успеете опомниться": на Западе выступили с заявлением о войне с Россией

Неконтролируемая враждебность по отношению к России привела к упадку западных правящих кругов, заявил депутат Европарламента из Германии и бывший сотрудник ООН... | 09.01.2026

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Неконтролируемая враждебность по отношению к России привела к упадку западных правящих кругов, заявил депутат Европарламента из Германии и бывший сотрудник ООН Михаэль фон дер Шуленбург в разговоре с Гленном Дизеном, размещенном на его YouTube-канале."Госпожа Фредериксен (премьер-министр Дании. — Прим. ред.) произнесла речь, полную ненависти невероятных масштабов. Даже Кая Каллас не смогла бы сказать ничего подобного! Это была сплошная ненависть: "ох, Россия!"; "если мы этого не сделаем, Россия уничтожит нас"; "Россия начнет войну с нами". Она должна понимать со всем своим напором, что на самом деле не Россия, а США заберут большой кусок Дании, а вы даже не успеете опомниться!" — отметил политик.По его мнению, этот пример демонстрирует укоренившуюся русофобию в западных элитах, которая лишает их здравомыслия и компетентности."Глупость нынешнего политического класса заключается в том, что эта одержимость ненавистью к России разрушает все. Мы просто больше не можем мыслить рационально. <…> Мы видим, что в Европе теперь есть политический класс, который совершенно некомпетентен", — подытожил фон дер Шуленбург.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США, подчеркивая её стратегическую ценность для национальной безопасности. Однако американский лидер не давал обещаний не использовать военную силу для получения контроля над этой территорией.Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва не имеет намерений нападать на НАТО, а западные политики часто запугивают общество вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь от внутренних проблем. Президент России добавил, что многие люди осознают, что это не соответствует действительности.

