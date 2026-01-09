https://1prime.ru/20260109/zelenskiy--866330901.html
На Западе обратились к Зеленскому после удара "Орешника"
2026-01-09T15:18+0300
общество
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заслужил удар "Орешника" по украинским объектам за свои действия, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."В какие игры играешь, такие призы и получаешь, Зеленский", — так он прокомментировал российскую операцию.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
