На Западе обратились к Зеленскому после удара "Орешника" - 09.01.2026
На Западе обратились к Зеленскому после удара "Орешника"
На Западе обратились к Зеленскому после удара "Орешника" - 09.01.2026, ПРАЙМ
На Западе обратились к Зеленскому после удара "Орешника"
Владимир Зеленский заслужил удар "Орешника" по украинским объектам за свои действия, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T15:18+0300
2026-01-09T15:18+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
запад
владимир зеленский
владимир путин
виталий кличко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заслужил удар "Орешника" по украинским объектам за свои действия, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."В какие игры играешь, такие призы и получаешь, Зеленский", — так он прокомментировал российскую операцию.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
украина
киев
запад
общество , мировая экономика, украина, киев, запад, владимир зеленский, владимир путин, виталий кличко
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Виталий Кличко
15:18 09.01.2026
 
На Западе обратились к Зеленскому после удара "Орешника"

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заслужил удар "Орешника" по украинским объектам за свои действия, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"В какие игры играешь, такие призы и получаешь, Зеленский", — так он прокомментировал российскую операцию.
"Ничего не сделали". В Германии забили тревогу из-за удара "Орешника"
12:05
12:05
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Зеленский забил тревогу после удара "Орешника"
13:42
13:42
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
