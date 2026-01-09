https://1prime.ru/20260109/zelenskiy-866329710.html

Зеленский забил тревогу после удара "Орешника"

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский после российских авиаударов и применения ракеты "Орешник" снова начал выпрашивать у западных стран больше средств противовоздушной обороны."Сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины – это постоянный приоритет", — написал он в своем Telegram-канале.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

