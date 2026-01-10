https://1prime.ru/20260110/aeroflot-866347647.html

бизнес

москва

аэропорт шереметьево

аэрофлот

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. "Аэрофлот" скорректирует расписание полетов в субботу в связи с ограничениями в аэропорту "Шереметьево", сообщили в компании. Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прилет из-за непогоды до 10.00 мск. При этом, как уточняли в авиагавани, все рейсы на вылет выполняются в полном объеме. Также в аэропорту предупреждали о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды. "В связи с ограничениями на прием рейсов в аэропорту "Шереметьево" 10 января "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание полетов в течение сегодняшнего дня, в том числе путем отмены некоторых рейсов. Ряд рейсов, прибывающих в Москву, будут направлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В компании отметили, что пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета. При этом, как добавили в компании, переоформление происходит на рейсы, выполняемые по тому же маршруту и в том же классе обслуживания (с одновременным соответствующим изменением дат других рейсов под кодом SU) без взимания дополнительной платы.

москва

2026

бизнес, москва, аэропорт шереметьево, аэрофлот