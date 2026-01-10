Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аграрии Китая и ЕС будут ощущать негатив от торговых сделок с США - 10.01.2026
Аграрии Китая и ЕС будут ощущать негатив от торговых сделок с США
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Аграрии Китая и Евросоюза будут ощущать негативный эффект от торговых сделок с США минимум до 2029 года, говорится в докладе Российской академии наук, с которым ознакомилось РИА Новости. "Негативный эффект этих сделок может ощущаться аграриями Китая и, особенно, ЕС минимум до 2029 года", - пишут ученые. Они напомнили, что "войны тарифов" США с Китаем и ЕС заметно расширили доступ на их рынки товаров американского АПК. Так, например, КНР обязалась ежегодно закупать 25 миллионов тонн американской сои – около 30% ее общего импорта, а ЕС смягчил ограничения на ввоз из США мяса, растительных масел, молочных и других продуктов при повышении пошлин на ввоз продукции его АПК в США до 15%.
Аграрии Китая и ЕС будут ощущать негатив от торговых сделок с США

МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Аграрии Китая и Евросоюза будут ощущать негативный эффект от торговых сделок с США минимум до 2029 года, говорится в докладе Российской академии наук, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Негативный эффект этих сделок может ощущаться аграриями Китая и, особенно, ЕС минимум до 2029 года", - пишут ученые.
Они напомнили, что "войны тарифов" США с Китаем и ЕС заметно расширили доступ на их рынки товаров американского АПК. Так, например, КНР обязалась ежегодно закупать 25 миллионов тонн американской сои – около 30% ее общего импорта, а ЕС смягчил ограничения на ввоз из США мяса, растительных масел, молочных и других продуктов при повышении пошлин на ввоз продукции его АПК в США до 15%.
 
