Алиханов оценил объем производства новых грузовых вагонов в 2025 году

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Объем производства новых грузовых вагонов в России в 2025 году оценивается на уровне 45-50 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"На данный момент мощности позволяют выпускать порядка 80 тысяч единиц ежегодно, а по итогам 2025 года прогнозируем объём производства на уровне 45-50 тысяч единиц", - сказал министр о производстве грузовых вагонов в России.
В конце декабря Росстат сообщал, что выпуск грузовых вагонов в России по итогам января-ноября сократился на 29,2% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, пассажирских - на 17%. Показатели в абсолютных цифрах составили 48,4 тысячи и 1217 единиц соответственно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
