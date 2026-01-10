Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов оценил объем производства новых грузовых вагонов в 2025 году - 10.01.2026
Алиханов оценил объем производства новых грузовых вагонов в 2025 году
2026-01-10T07:47+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
антон алиханов
минпромторг
росстат
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Объем производства новых грузовых вагонов в России в 2025 году оценивается на уровне 45-50 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "На данный момент мощности позволяют выпускать порядка 80 тысяч единиц ежегодно, а по итогам 2025 года прогнозируем объём производства на уровне 45-50 тысяч единиц", - сказал министр о производстве грузовых вагонов в России. В конце декабря Росстат сообщал, что выпуск грузовых вагонов в России по итогам января-ноября сократился на 29,2% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, пассажирских - на 17%. Показатели в абсолютных цифрах составили 48,4 тысячи и 1217 единиц соответственно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Объем производства новых грузовых вагонов в России в 2025 году оценивается на уровне 45-50 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"На данный момент мощности позволяют выпускать порядка 80 тысяч единиц ежегодно, а по итогам 2025 года прогнозируем объём производства на уровне 45-50 тысяч единиц", - сказал министр о производстве грузовых вагонов в России.
В конце декабря Росстат сообщал, что выпуск грузовых вагонов в России по итогам января-ноября сократился на 29,2% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, пассажирских - на 17%. Показатели в абсолютных цифрах составили 48,4 тысячи и 1217 единиц соответственно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
 
