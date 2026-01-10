https://1prime.ru/20260110/aviakompanija-866348585.html

Авиакомпания "Россия" корректирует расписание полетов

Авиакомпания "Россия" корректирует расписание полетов - 10.01.2026, ПРАЙМ

Авиакомпания "Россия" корректирует расписание полетов

Авиакомпания "Россия" корректирует расписание полетов в связи с ограничениями на прилет самолетов в аэропорт "Шереметьево", некоторые рейсы отменены, сообщил... | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T07:56+0300

2026-01-10T07:56+0300

2026-01-10T07:56+0300

бизнес

россия

москва

аэропорт шереметьево

авиакомпания россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866348585.jpg?1768021012

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" корректирует расписание полетов в связи с ограничениями на прилет самолетов в аэропорт "Шереметьево", некоторые рейсы отменены, сообщил перевозчик. Аэропорт "Шереметьево" сообщил о закрытии на прилет воздушных судов в 05.00 мск. Ограничения продлятся до 10.00 мск. Рейсы на вылет выполняются в полном объеме. "В связи с ограничениями на приём рейсов в аэропорту "Шереметьево" 10 января авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов в течение сегодняшнего дня, в том числе путём отмены части рейсов. Некоторые рейсы, прилетающие в Москву, направляются на запасные аэродромы", - говорится в сообщении авиакомпании. Авиакомпания рекомендует пассажирам проверять статус рейса на онлайн-табло или сайте авиакомпании и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. Пассажирам задержанных рейсов оказываются услуги согласно Федеральным авиационным правилам.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, аэропорт шереметьево, авиакомпания россия