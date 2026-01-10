https://1prime.ru/20260110/aviakompanija-866348585.html
Авиакомпания "Россия" корректирует расписание полетов
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" корректирует расписание полетов в связи с ограничениями на прилет самолетов в аэропорт "Шереметьево", некоторые рейсы отменены, сообщил перевозчик.
Аэропорт "Шереметьево" сообщил о закрытии на прилет воздушных судов в 05.00 мск. Ограничения продлятся до 10.00 мск. Рейсы на вылет выполняются в полном объеме.
"В связи с ограничениями на приём рейсов в аэропорту "Шереметьево" 10 января авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов в течение сегодняшнего дня, в том числе путём отмены части рейсов. Некоторые рейсы, прилетающие в Москву, направляются на запасные аэродромы", - говорится в сообщении авиакомпании.
Авиакомпания рекомендует пассажирам проверять статус рейса на онлайн-табло или сайте авиакомпании и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. Пассажирам задержанных рейсов оказываются услуги согласно Федеральным авиационным правилам.
