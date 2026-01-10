https://1prime.ru/20260110/britaniya-866347387.html
"Гонка в Москву": на Западе пришли в ужас от заявления Кличко
мировая экономика
общество
киев
украина
москва
виталий кличко
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Предупреждение мэра Киева Виталия Кличко киевлянам о необходимости покинуть город из-за проблем с электроснабжением и отоплением свидетельствует о возможной катастрофической ситуации для Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале. "К нему (Кличко. — Прим. Ред.) придет осознание того, что ситуация приближается или достигла точки невозврата. А потом начнется безумная гонка и спешка — возможно, в Москву, надеюсь, в Москву, чтобы посмотреть, что можно собрать воедино и что можно сделать", — пояснил он. Эксперт отметил, что удары российской армии нанесли урон военной инфраструктуре Украины, и это делает заключение мирного соглашения для Киева более срочным, пока условия не стали еще более неблагоприятными. "Иначе россияне окажутся в гораздо более сильной позиции, чем когда-либо прежде, и вероятно, они не будут настроены уступать", — подытожил Меркурис.Вчера мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал горожанам покинуть столицу из-за нестабильной ситуации с электричеством и отоплением. По сообщениям СМИ, в Киеве и Львове произошла серия взрывов. Как отметил Кличко, в столице есть разрушения в секторах критической инфраструктуры.
