"Гонка в Москву": на Западе пришли в ужас от заявления Кличко
"Гонка в Москву": на Западе пришли в ужас от заявления Кличко - 10.01.2026, ПРАЙМ
"Гонка в Москву": на Западе пришли в ужас от заявления Кличко
Предупреждение мэра Киева Виталия Кличко киевлянам о необходимости покинуть город из-за проблем с электроснабжением и отоплением свидетельствует о возможной... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T07:16+0300
2026-01-10T07:16+0300
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Предупреждение мэра Киева Виталия Кличко киевлянам о необходимости покинуть город из-за проблем с электроснабжением и отоплением свидетельствует о возможной катастрофической ситуации для Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале. "К нему (Кличко. — Прим. Ред.) придет осознание того, что ситуация приближается или достигла точки невозврата. А потом начнется безумная гонка и спешка — возможно, в Москву, надеюсь, в Москву, чтобы посмотреть, что можно собрать воедино и что можно сделать", — пояснил он. Эксперт отметил, что удары российской армии нанесли урон военной инфраструктуре Украины, и это делает заключение мирного соглашения для Киева более срочным, пока условия не стали еще более неблагоприятными. "Иначе россияне окажутся в гораздо более сильной позиции, чем когда-либо прежде, и вероятно, они не будут настроены уступать", — подытожил Меркурис.Вчера мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал горожанам покинуть столицу из-за нестабильной ситуации с электричеством и отоплением. По сообщениям СМИ, в Киеве и Львове произошла серия взрывов. Как отметил Кличко, в столице есть разрушения в секторах критической инфраструктуры.
07:16 10.01.2026
 
"Гонка в Москву": на Западе пришли в ужас от заявления Кличко

Меркурис: заявление Кличко о выезде из Киева говорит о надвигающемся крахе Украины

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Предупреждение мэра Киева Виталия Кличко киевлянам о необходимости покинуть город из-за проблем с электроснабжением и отоплением свидетельствует о возможной катастрофической ситуации для Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
"К нему (Кличко. — Прим. Ред.) придет осознание того, что ситуация приближается или достигла точки невозврата. А потом начнется безумная гонка и спешка — возможно, в Москву, надеюсь, в Москву, чтобы посмотреть, что можно собрать воедино и что можно сделать", — пояснил он.
Эксперт отметил, что удары российской армии нанесли урон военной инфраструктуре Украины, и это делает заключение мирного соглашения для Киева более срочным, пока условия не стали еще более неблагоприятными.
"Иначе россияне окажутся в гораздо более сильной позиции, чем когда-либо прежде, и вероятно, они не будут настроены уступать", — подытожил Меркурис.
Вчера мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал горожанам покинуть столицу из-за нестабильной ситуации с электричеством и отоплением.
По сообщениям СМИ, в Киеве и Львове произошла серия взрывов. Как отметил Кличко, в столице есть разрушения в секторах критической инфраструктуры.
Заголовок открываемого материала