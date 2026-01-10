Продюсер "Чебурашки 2" оценил кассовые сборы фильма-чемпиона

https://1prime.ru/20260110/cheburashka-866355990.html

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Кассовые сборы фильма - чемпиона российского кинопроката "Чебурашка 2" уже превзошли прогнозы его создателей, но окончательно его успешность определят зрители, заявил РИА Новости продюсер фильма Эдуард Илоян. Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в 1 миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый - собрала 3-й миллиард, а к восьмому дню обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав уже 4 миллиарда рублей. Кроме того, более 8 миллионов зрителей уже посмотрели картину. "Наши прогнозы фильм уже превзошел, а к каким итоговым результатам мы придем – станет понятно в феврале", - подчеркнул Илоян. В то же время он добавил, что создатели фильмов про "Чебурашку" в первую очередь измеряют успех количеством посмотревших их зрителей, и уже первой частью франшизы они поставили сами себе очень высокую планку. "На текущий момент Чебурашка 2 приближается к отметке 10 миллионов человек, но окончательную успешность кино будет определять наш главный судья – зритель", - заключил продюсер. Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами Чебурашки не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы "Чебурашки 2" почти вдвое превышают показатели фильма "Буратино", заработавшего 1,9 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории "Чебурашки 2" ("Буратино" привлек в кинотеатры 3,6 миллиона посетителей, а "Простоквашино" - 3,8 миллиона человек). В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов. Картина производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала "Россия" была создана при участии киностудии "Союзмультфильм", а также при поддержке Фонда кино. Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дмитрий Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.

