Доля экономики США в мировом ВВП снизилась до минимума с 1980 года
Доля экономики США в мировом ВВП снизилась до минимума с 1980 года
2026-01-10T06:26+0300
2026-01-10T06:26+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
мвф
всемирный банк
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Доля американской экономики в мировом ВВП при президенте Дональде Трампе снизилась до минимума с 1980 года, выяснило РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Так, согласно данным МВФ, доля ВВП Соединенных Штатов по паритету покупательной способности в прошедшем году составила 14,65%. Это стало минимумом с 1980 года (более ранние данные не представлены). При этом средняя доля США в мировой экономике за четыре года президентства предшественника Трампа - Джозефа Байдена - составляла 14,93%. Тем не менее номинальный размер ВВП США по итогам третьего квартала, согласно данным Федеральной резервной системы Штатов, достиг почти 31,1 триллиона долларов. Это стало историческим максимумом. А по сравнению с последним кварталом президентства Байдена прирост ВВП составил 3,5%.
06:26 10.01.2026
 
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Доля американской экономики в мировом ВВП при президенте Дональде Трампе снизилась до минимума с 1980 года, выяснило РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).
Так, согласно данным МВФ, доля ВВП Соединенных Штатов по паритету покупательной способности в прошедшем году составила 14,65%. Это стало минимумом с 1980 года (более ранние данные не представлены).
При этом средняя доля США в мировой экономике за четыре года президентства предшественника Трампа - Джозефа Байдена - составляла 14,93%.
Тем не менее номинальный размер ВВП США по итогам третьего квартала, согласно данным Федеральной резервной системы Штатов, достиг почти 31,1 триллиона долларов. Это стало историческим максимумом. А по сравнению с последним кварталом президентства Байдена прирост ВВП составил 3,5%.
 
Заголовок открываемого материала