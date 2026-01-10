https://1prime.ru/20260110/dolja-866347080.html
Доля экономики США в мировом ВВП снизилась до минимума с 1980 года
2026-01-10T06:26+0300
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Доля американской экономики в мировом ВВП при президенте Дональде Трампе снизилась до минимума с 1980 года, выяснило РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).
Так, согласно данным МВФ, доля ВВП Соединенных Штатов по паритету покупательной способности в прошедшем году составила 14,65%. Это стало минимумом с 1980 года (более ранние данные не представлены).
При этом средняя доля США в мировой экономике за четыре года президентства предшественника Трампа - Джозефа Байдена - составляла 14,93%.
Тем не менее номинальный размер ВВП США по итогам третьего квартала, согласно данным Федеральной резервной системы Штатов, достиг почти 31,1 триллиона долларов. Это стало историческим максимумом. А по сравнению с последним кварталом президентства Байдена прирост ВВП составил 3,5%.
