Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли - 10.01.2026, ПРАЙМ
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
10.01.2026
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале информцентра.
