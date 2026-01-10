https://1prime.ru/20260110/dvizhenie-866347716.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - 10.01.2026, ПРАЙМ
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили, сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту. | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T07:23+0300
2026-01-10T07:23+0300
2026-01-10T07:23+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866347716.jpg?1768019014
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили, сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили