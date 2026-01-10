https://1prime.ru/20260110/ekspert-866344246.html

Эксперт назвал соглашение с ЕС самым важным событием для Меркосур

экономика

финансы

мировая экономика

аргентина

парагвай

европа

ес

евросовет

мид

МОНТЕВИДЕО, 10 янв - ПРАЙМ. Торговое соглашение общего южноамериканского рынка Меркосур и ЕС является самым важным событием для блока с момента его создания, сообщил РИА Новости эксперт в области международных отношений Игнасио Бартесаги. "Много лет назад Меркосур переживал очень серьезный кризис из-за отсутствия преференциальных торговых соглашений с третьими сторонами и разногласий между его членами. Это (соглашение - ред.) - самое важное событие для блока с момента его создания. Оно способствует единству и поднимает блок на новый уровень с точки зрения торговли", - отметил он. Бартесаги добавил, что соглашение с ЕС "произведет взрыв" во внешнеполитической повестке дня Меркосур, поскольку ускорит переговоры блока с другими странами. В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что государства-члены Европейского союза утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. Глава МИД Аргентины Пабло Кирно отметил, что соглашение будет подписано 17 января в Парагвае, В 2024 году по государствам-членам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур появилось в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьон подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

